Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности

Фото: сайт посольства РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что сегодня в полной мере отсутствует взаимное доверие для начала диалога между Россией и США по вопросам стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями.
Дипломат подчеркнул, что именно Вашингтон отказался от серьезных обсуждений по вопросам стратегической безопасности, и это несмотря на готовность Москвы к такому диалогу.
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