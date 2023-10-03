Антонов прокомментировал заявление США о присутствии Путина на саммите АТЭС

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в понедельник, что Россия будет самостоятельно определять свой уровень участия в предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско, и роль США ограничивается лишь направлением приглашения.
Антонов сделал это заявление в ответ на высказывания пресс-секретаря госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения России на саммит АТЭС, и что приезд президента Владимира Путина на форум не ожидается.
Антонов подчеркнул, что отправка приглашения является технической функцией, принадлежащей США как председателю АТЭС, и не связана с решением о составе российской делегации или уровне ее представленности на саммите. Он подчеркнул, что Россия сама определит, кто поедет от ее имени в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, после получения официального приглашения.
Антонов также выразил мнение, что попытка США связать рассылку приглашений на саммит АТЭС с односторонними санкциями нарушает международные обязательства.
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Антонов подчеркнул, что отправка приглашения является технической функцией, принадлежащей США как председателю АТЭС, и не связана с решением о составе российской делегации или уровне ее представленности на саммите. Он подчеркнул, что Россия сама определит, кто поедет от ее имени в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, после получения официального приглашения.
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Артем Кузьмин