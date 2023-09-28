Антонов рассказал о заинтересованности компаний из США в российском рынке

Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что в настоящее время западные спецслужбы всеми доступными способами пытаются рассорить Россию и Китай, используя для этого откровенную ложь и дезинформацию. Об этом пишет РИА Новости.