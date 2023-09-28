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Антонов рассказал о заинтересованности компаний из США в российском рынке

Антонов: В США штампуют списки из компаний, не желающих покидать РФ
28 сентября 2023, 05:27
Фото: сайт Посольства РФ в США

Фото: сайт Посольства РФ в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведет список компаний, не желающих покидать российский рынок. Об этом сообщается в Телеграм-канале Посольства России.

«К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из РФ, даже ценой многомиллионных убытков. Штампуются списки «злостных нарушителей», не идущих на поводу у подстрекателей», — говорится в публикации.

Антонов добавил, что американские компании по-прежнему заинтересованы в российском рынке. При этом бизнесу США приходится сталкиваться с нарушенной логистикой, а также с экономическими операторами, не имеющими возможности проводить платежи на фоне действующих финансовых ограничений.

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#антонов
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В США назвали санкции против России провалом
Политолог Миршаймер назвал санкции против России просчетом США
28 сентября 2023, 05:42

Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер охарактеризовал ограничения, наложенные на Россию американскими властями, как неудачные.

«Мы думали, что сможем победить русских. Мы полагали, что наши санкции приведут Россию к коленям, но это оказалось неверным расчетом», - подчеркнул он.
Политолог также отметил, что Вашингтон «пользуется санкциями», и к моменту вмешательства в украинский конфликт США уже применяли ограничительные меры по отношению к половине стран мира. Тем не менее, Миршаймер подчеркнул, что анализ истории подобных санкций показывает, что они обычно не приносят желаемых результатов, особенно в случае с такими государствами, как Россия. Политолог оценил политику США как неуклюжую и призвал американские власти придерживаться своих собственных правил.

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#меры
#политолог
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Эксперт объяснил, как Запад пытается рассорить Китай и Россию
Эксперт Манкевич: Западные спецслужбы пытаются вбить клин между РФ и Китаем
28 сентября 2023, 04:04

Фото: iStock/ Ruma Aktar

Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что в настоящее время западные спецслужбы всеми доступными способами пытаются рассорить Россию и Китай, используя для этого откровенную ложь и дезинформацию. Об этом пишет РИА Новости.
«Поверьте, спецслужбы Запада спят и видят, чтобы нас с китайцами рассорить, вбить между нами клин. Они действительно просчитывают сейчас варианты, строят всякие модели, как это лучше сделать», — цитирует агентство слова собеседника.

Эксперт подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон активно используют для достижения своих целей пропаганду и дезинформацию.

«Тезис о постепенном превращении России в сырьевой придаток Китая родился именно в недрах ЦРУ весной нынешнего года», — сказал Манкевич, добавив, что с тех пор его повсеместно распространяют ангажированные СМИ и эксперты.

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#россия
#китай
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На Западе поставили Зеленского на место
Британский аналитик Бычинский заявил о начале вражды между Украиной и Западом
28 сентября 2023, 04:03

Фото: iStock/andriano_cz

В статье для Telegraph главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским.
Он отметил, что Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации и обратились к судебным искам через Всемирную торговую организацию, вместо того чтобы вести конструктивный диалог. Это действие, по мнению Бычинского, выходит за рамки простого отсутствия благодарности и фактически начинает вражду с верными друзьями Украины.

По его убеждению, «опрометчивый торговый спор» Украины с Польшей, Словакией и Венгрией стал «самой явной ошибкой» Зеленского.

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#зеленский
#ракеты
#киев
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Myśl Polska: Западные лидеры и Киев обвинят Польшу в поражении Украины
28 сентября 2023, 03:39

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Польский обозреватель Петр Панасюк заявил, что Киев в случае поражения Украины выдвинет обвинения в адрес Польши. Об этом пишет Myśl Polska.
Журналист отметил, что западная и украинская элиты уже определили виновника всех катастроф на территории Украины, и им станут вовсе не политики из США, Украины или Германии.

«Все указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины на Донбассе можно винить Польшу и поляков», — говорится в публикации.

Панасюк добавил, что в западных странах часть политиков давно прибывает обвинить в поражении Киева Варшаву, связав это с введением эмбарго на поставки зерна. При этом союзники Польши продолжают молча одобрять действия страны, подчеркнул обозреватель.

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#украина
#конфликт
#европа
#сво
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Стало известно об открытии США новых фронтов против России
Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ в Молдавии и на Южном Кавказе
28 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/Jon Rehg

Согласно информации издания Al-Watan, США, столкнувшись с трудностями в Украине, предпринимают усилия по созданию новых фронтов в своей конфронтации с Россией.
«США столкнулись с непростой ситуацией и, исходя из этого, администрация страны решает открыть новые фронты в борьбе с Россией, а именно, на территории Молдавии и на Южном Кавказе», — отмечает газета.
Издание подчеркивает, что Вашингтон не ожидал, что Россия сможет так успешно противостоять Западу, и, столкнувшись с этим, решает создать дополнительные направления конфликта вокруг России. Целью является истощение потенциала России.

Al-Watan также отмечает, что Запад сделал ошибку, полагаясь на Украину, так как, даже при поставках вооружений Вооруженным силам Украины, ее армия не способна сравниться с российскими войсками из-за значительного дисбаланса сил.

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#сша
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#ракеты
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В Крыму заявили, что СВО поставит точку в агрессивной политике Запада
Константинов: СВО позволит поставить точку в агрессивной политике Запада
28 сентября 2023, 02:16

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что координация специалистами из США и Великобритании атак ВС Украины является проявлением агрессии. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня РФ противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Великобритании в украинских атаках на полуостров Крым является агрессией и говорит об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве», — цитирует агентство слова собеседника.

Константинов добавил, что западные страны делают ставку на затяжной украинский конфликт, относясь к гражданам Украины как к расходному материалу.

«Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надежных рубежей безопасности и ликвидация «украинской заразы» позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада», — заключил глава парламента полуострова Крым.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#конфликт
#страны
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#великобритания
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Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО
Ким Чен Ын: Япония, Южная Корея и США сформировали азиатскую версию НАТО
28 сентября 2023, 01:48

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, что Япония, Южная Корея и США фактически создали «азиатскую версию НАТО», передает ТАСС.
По его словам, формирование «трехстороннего военного союза» между этими странами привело к появлению «азиатской версии НАТО», что, по его мнению, служит главной причиной возникновения конфликтов и агрессии. Ким Чен Ын также назвал это партнерство «самой серьезной угрозой».

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#нато
#кндр
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Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США
28 сентября 2023, 00:52

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден признал, что он не имеет готового плана для предотвращения шатдауна (остановка работы правительства). Он выразил неуверенность в отношении возможных действий, которые он мог бы предпринять для предотвращения этой ситуации. Об этом пишет РИА Новости.
«Если бы я знал, что делать, я бы уже это сделал», — сказал американский лидер.
Следует отметить, что возможный шатдаун может произойти к 1 октября.

Ранее агентство Moody’s предупредило, что потенциальная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может повлечь за собой снижение кредитного рейтинга страны. Шатдаун может случиться, если не будут приняты законопроекты о годовом финансировании правительственных органов, которые находятся на рассмотрении.

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Санкции Запада помогли России развить промышленность, заявил Ульянов
Ульянов: западные санкции стали мощным стимулом для развития авиапрома в РФ
28 сентября 2023, 00:48

Фото: istock / syahrir maulana

Западные санкции оказывают мощное воздействие на развитие различных секторов российской промышленности, включая авиационную отрасль, заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
«Западные санкции служат сильным стимулом для быстрого развития разнообразных сегментов российской промышленности, включая авиационную отрасль. В будущем, авиационная промышленность будет ориентирована на использование отечественных компонентов. К 2030 году Россия планирует производить более 140 ближнемагистральных самолетов, используя собственные технологии», - заявил Ульянов.
После начала спецоперации России на Украине, Запад усилил санкционное давление на Россию. В результате этого, нарушение логистических цепочек привело к увеличению цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Официальные заявления из Москвы подчеркивали, что Россия готова справиться с этим санкционным давлением, которое Запад оказывает на страну уже несколько лет и продолжает ужесточать.

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