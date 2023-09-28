Антонов рассказал о заинтересованности компаний из США в российском рынке

Фото: сайт Посольства РФ в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведет список компаний, не желающих покидать российский рынок. Об этом сообщается в Телеграм-канале Посольства России.
«К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из РФ, даже ценой многомиллионных убытков. Штампуются списки «злостных нарушителей», не идущих на поводу у подстрекателей», — говорится в публикации.
Антонов добавил, что американские компании по-прежнему заинтересованы в российском рынке. При этом бизнесу США приходится сталкиваться с нарушенной логистикой, а также с экономическими операторами, не имеющими возможности проводить платежи на фоне действующих финансовых ограничений.
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