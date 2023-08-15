Антонов: США отказали представителям РФ в визах на мероприятия АТЭС

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США дискриминирует участие России в работе форума Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), используя статус принимающей стороны и председательство в АТЭС.
«Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств», — цитирует РИА Новости слова Антонова.
Он подчеркнул, что действия Вашингтона, являющегося текущим председателем авторитетной многосторонней площадки, абсолютно недопустимы,
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