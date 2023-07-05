Антонов: США открыто поощряют зверства украинских нацистов

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, открыто поддерживая украинских нацистов, запятнали себя позором. Об этом говорится в Телеграм-канале дипмиссии.
Таким образом российский дипломат отреагировал на пребывание в США представителей украинского нацбатальона «Азов»* и встречи в Конгрессе с его представителями.
Он назвал это предательством памяти граждан Америки, которые в годы ВОВ отдали свои жизни.
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«Нельзя равнодушно смотреть на то, как в стране, внесшей вклад в разгром фашистской Германии, чествуют наследников Гитлера и Бандеры», — подчеркнул Антонов.
«Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», — добавил посол.
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Диана Аванесян