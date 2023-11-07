Антонов: США поверили в способность решить конфликты в мире без участия России

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США поверили в свою способность решить многочисленные конфликты в мире без участия РФ, а последствия этому сегодня можно увидеть на Ближнем Востоке и на Украине.
«Начнем с того, что американцы вообще не ведут с нами нормальный разговор. Свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без РФ решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов», — говорится в Телеграм-канале дипведомства.
Антонов отметил, что сегодня на Украине и Ближнем Востоке наглядно видны примеры трагических последствий так называемого «лидерства США». Он отметил, что в настоящее время даже американские обозреватели зачастую называют политику президента Байдена «обанкротившейся».
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