Антонов: Террористические действия Киева и дальше будут получать поддержку США

Фото: сайт посольства РФ в Вашингтоне
Посол России в Вашингтоне назвал действия администрации Белого дома проявлением «непродуманной и ущербной позиции»
Террористические действия киевского режима и дальше будут получать поддержку Соединенных Штатов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом пишет 8 июня РИА Новости.
Комментируя реакцию Вашингтона на подрыв Каховской ГЭС, российский дипломат отметил, что западные страны, и прежде всего США, никогда не критикуют Киев. Напротив, «все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются».
Антонов выразил уверенность в том, что действия Украины и дальше будут получать поддержку в Вашингтоне, однако назвал подобные действия американской администрации проявлением «непродуманной и ущербной позиции», последствия которой сказываются во всем мире.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно Соединенные Штаты должны ответить за подрыв Каховской ГЭС, в котором российская сторона обвиняет киевский режим.
Комментируя реакцию Вашингтона на подрыв Каховской ГЭС, российский дипломат отметил, что западные страны, и прежде всего США, никогда не критикуют Киев. Напротив, «все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно Соединенные Штаты должны ответить за подрыв Каховской ГЭС, в котором российская сторона обвиняет киевский режим.
Артем Путинцев