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Антонов: Вакханалию Вашингтона с российской дипсобственностью нужно прекратить

Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной у РФ дипсобственности
31 августа 2023, 07:17
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вакханалию США нужно прекратить и потребовал от американских властей вернуть все объекты похищенной у РФ дипсобственности. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале диппредставительства РФ.

Российский посол пояснил, что американское правительство потребовало от российской стороны прекратить деятельность консульства в Сан-Франциско в 2017 году. Требование было выдвинуто в ультимативной форме и на его исполнение России отводилось два дня, отметил Антонов.

Генконсульство оказывало нотариальные и визовые услуги и было одним из крупнейших учреждений ведомства. Антонов заявил, что США следует соблюдать международные договоренности и прекратить вакханалию.

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В США Трампа предупредили о возможном покушении
Журналист Карлсон предупредил о возможном покушении на Трампа
31 августа 2023, 07:01

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что страх правящих кругов США перед экс-президентом страны Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Адаму Королле.
По его словам, все методы, которые были предприняты против политика оказались безрезультатными, что может привести в конечном счете к его убийству. Журналист пояснил, что против бывшего президента Штатов были организованы протесты, собраны компрометирующие материалы, предъявлены обвинения, но это не привело к какому-то итогу. Следующим шагом властей может стать покушение на его жизнь.

Карлсон также задался вопросом о том, как можно не прийти к такому выводу после предшествующих действий американского руководства. 
  
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#покушение
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Junge Welt: Украина не сможет «долго воевать» по примеру Израиля
31 августа 2023, 06:04

Колумнист Райнхард Лаутербах заявил, что Украина не сможет воевать так же долго, как Израиль, так как в отличие от последнего не обладает военным превосходством над оппонентами. Об этом он написал в своем материале для Junge Welt.
По словам Лаутербаха, президент Зеленский не рассматривает заключение в ближайшем будущем каких-либо мирных соглашений. По мнению автора, Владимир Зеленский нарисовал украинцам по примеру Израиля картину «вечной войны».

Журналист считает, что Соединенные Штаты хотели бы поступить с Украиной по аналогии их линии с Израилем, а именно предоставлять Киеву деньги, оружие и политическую поддержку, но при этом не принимать в НАТО.

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#сша
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#государство
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#байден
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Axios: Байден рассердился на помощников, которые извинялись за его слова о Путине
31 августа 2023, 05:51

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден рассердился на своих помощников, которые извинялись за его слова о российском лидере Владимире Путине. Об этом пишет автор книги «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклин Фойер, сообщает американское издание Axios.
«Он знал, что ошибся, но злился на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком», — цитирует издание слова Фойера.

Джо Байден в марте 2022 года заявил, что такой человек, как Владимир Путин, не может руководить в Российской Федерацией. На это помощники американского лидер дали комментарии, что Байден не хотел ухудшать отношения с Москвой, а всего лишь сымпровизировал.

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Посол США в Японии выразил пылкое желание отведать морепродукты из Фукусимы
Посол США в Японии заявил, что очень ждет шанса отведать морепродукты в Фукусиме
31 августа 2023, 05:00

Фото: iStock/rarrarorro

Американский посол в Японии Рам Эмануэль выразил свое предвкушение от предстоящего визита в префектуру Фукусима, который запланирован на четверг. Он подчеркнул, что с нетерпением ожидает возможности попробовать местные морепродукты и приобрести известные фукусимские персики.
«Мой визит в регион Фукусима на этой неделе имеет как дипломатическое значение, так и личную цель — более глубоко понять способность этого района к восстановлению... Я надеюсь увидеть собственными глазами прогресс, достигнутый в Фукусиме, и прослушать истории местных жителей о мерах, предпринятых для обеспечения их безопасности и благополучия», — написал дипломат в своей статье для японской газеты «Никкэй».
Эмануэль также подчеркнул, что он абсолютно уверен, что морепродукты, которые он попробую, и рассказы, которые услышит, будут «проявлением преданности, настойчивости и достоинства, которые японцы продемонстрировали на своем пути».

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#дипломат
#переговоры
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Myśl Polska: На месте Польши возникнет новое государство Укрополия
31 августа 2023, 03:47

Фото: iStock/alexis84

Обозреватель Конрад Ренкас заявил, что на месте Польши может возникнуть новое государство Укрополия, а управлять там будут с использованием репрессивных методов Киева. Об этом пишет Myśl Polska.
В публикации говорится, что Запад использует в отношении киевских властей термин «иллиберализм», то есть смесь партийной олигархии с элементами полицейского государства и цензуры.

«Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придётся управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав», — добавил Ренкас.

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#польша
#запад
#украина
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КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее
ЦТАК: КНДР на учениях сымитировала удары тактическим ЯО по Южной Корее
31 августа 2023, 02:47

Фото: iStock/DedMityay

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела собственные военные учения в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР, были симулированы удары тактическими ядерными средствами по территории Южной Кореи.
Совместные военные учения США и Южной Кореи, известные как «Ulchi Freedom Shield», проходят с 21 по 31 августа. В рамках этих учений были проведены также авиационные маневры с участием стратегического бомбардировщика B-1B.

ЦТАК отмечает, что начиная с 29 августа, Генштаб Корейской Народной Армии организовал всеармейские командно-штабные учения, противостоящие ситуации. Основные цели учений включали в себя отражение внезапных вооруженных атак, переход к комплексной контратаке и захват всей территории южной части страны.

Кроме того, 30 августа КНДР провела учения, в ходе которых имитировала удары тактическими ядерными средствами по командным пунктам и оперативным аэродромам в Южной Корее. В ходе этих учений были выпущены две тактические баллистические ракеты.

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#ракеты
#ядерное оружие
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Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
Такер Карлсон анонсировал войну США с Россией в 2024 году
31 августа 2023, 01:39

Фото: iStock/rarrarorro

Американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле выразил мнение, что администрация Джо Байдена планирует начать широкомасштабную конфронтацию с Россией в следующем году, с целью укрепления своей власти в стране.
«Они намерены вступить в войну с Россией. Вот что они стремятся сделать. Мы можем ожидать активных военных действий между Соединенными Штатами и Россией в следующем году. Не факт, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я считаю, что это тактика в политической игре — им нужно начать военное столкновение, чтобы укрепить свой властный контроль и завоевать победу», — отметил он.
Согласно точке зрения журналиста, рост политической напряженности внутри Соединенных Штатов заставляет американский элитарный класс рассматривать военный конфликт как способ сохранить свое влияние. Преследование политических оппонентов, таких как бывший президент США Дональд Трамп, уводит членов администрации Джо Байдена на путь, который, по мнению Карлсона, становится невозвратным, так как существует опасность судебных преследований в случае неудачи.

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#дональд трамп
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#пентагон
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Пентагон заказал у Raytheon снаряды на 276,5 миллиона долларов
Пентагон купил у Raytheon 155-миллиметровые снаряды на 276,5 миллиона долларов
31 августа 2023, 01:33

Фото: iStock/Sinenkiy

Американская компания Raytheon получила заказ от Пентагона на сумму 276,5 миллиона долларов для приобретения 155-миллиметровых снарядов, сообщает официальное военное ведомство.
В соответствии с сообщением, «Raytheon Co. Missile Systems получила дополнительное финансирование в размере 276,5 миллиона долларов для закупки 155-миллиметровых снарядов». Данный контракт должен быть реализован и завершен к концу апреля 2024 года.

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#литва
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СМИ: в Конго в ходе протеста против миссии ООН погибли около десяти человек
Politico.cd: в Конго при протесте против миссии ООН погибли около десяти человек
31 августа 2023, 01:27

Фото: iStock/MattiaATH

Около 10 человек погибли, а ещё около 20 пострадали в результате столкновений, произошедших в городе Гома в Демократической Республике Конго (ДР Конго) во время манифестаций, направленных против Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК (МООНСДРК). Информацию об этом сообщает издание Politico.cd.
Активисты группы «Вазалендо» (вооруженное формирование) проводили массовые демонстрации на улицах Гомы, выражая свой протест против деятельности МООНСДРК. Силы армии и полиции были задействованы для разгона манифестации. По данным издания, на данный момент утверждается о 10 погибших, а также о приблизительно 20 раненых, которые были госпитализированы.

В ответ на ситуацию, армия сообщила о том, что было нейтрализованы примерно 30 вооруженных членов формирования «Вазалендо».

Миссия МООНСДРК является самой крупной миссией Организации Объединенных Наций в мире и включает более 14 тысяч миротворцев.

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