Фото: iStock/donfiore
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вакханалию США нужно прекратить и потребовал от американских властей вернуть все объекты похищенной у РФ дипсобственности. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале диппредставительства РФ.
Генконсульство оказывало нотариальные и визовые услуги и было одним из крупнейших учреждений ведомства. Антонов заявил, что США следует соблюдать международные договоренности и прекратить вакханалию.
Читайте также:
Силуанов: Россия готова платить иностранным инвесторам без ограничений
Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
Анастасия Крестьянова