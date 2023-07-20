Антонов заверил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов

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Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море.
В связи с заявлением Москвы, Белый дом озвучил опасения относительно того, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море. Комментируя высказывание администрации президента США, Антонов заверил, что Россия не намерена осуществлять диверсий против гражданских судов в Черном море.
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