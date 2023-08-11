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Антонов заявил, что новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию

Антонов: новый запрос администрации США о помощи Киеву не изменит ситуацию
11 августа 2023, 04:38

Фото: iStock/Jon Rehg

Американская инициатива по дополнительной финансовой поддержке Украины не изменит хода событий и не будет означать поражения для России, заявил российский посланник в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон продолжает разжигать конфликт, проявляя почти маниакальное желание достичь стратегического проигрыша России. Такие попытки обречены на неудачу», — выразил свою позицию Антонов в сообщении, опубликованном дипломатической миссией в социальных сетях.
Так российский дипломат отреагировал на предложение президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении свыше 20 миллиардов долларов на поддержку Украины, из которых 12 миллиардов предназначены для военных целей.

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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов
Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
11 августа 2023, 05:07

Фото: Istockphoto / golubovy

Депутат Госдумы от комитета по социальной политике Светлана Бессараб предложила уменьшить недельную рабочую нагрузку в России с 40 до 36 часов.
В интервью «Ленте.ру» она отметила, что подобная практика уже существует в некоторых развитых странах и соответствует реалиям российского трудового рынка.

«Многие страны идут по пути сокращения рабочего времени, и Россия может занять прогрессивную позицию в этом вопросе. Не только мы рассматриваем эту идею. В Европе есть страны, где рабочая неделя составляет 36, 35 или даже 32 часа. Например, в экономически успешных Нидерландах рабочая неделя не превышает 33 часа», — подчеркнула Бессараб.
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С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией «Луна-25»
С Восточного к Луне стартовала ракета с современной отечественной станцией
11 августа 2023, 02:33

Фото: Радио 1

С космодрома Восточный произошел запуск ракеты «Союз 2.1б», на борту которой находится первая за последние 50 лет российская автоматическая станция «Луна-25», сообщает РИА Новости.

Спустя девять минут после взлета, разгонный блок «Фрегат» будет отсоединен от третьей ступени ракеты и дважды активирует свой маршевый двигатель, чтобы направить аппарат в сторону Луны.

После успешного отсоединения блока, «Луна-25» начнет свой пятидневный перелет к спутнику нашей планеты. Предусмотрены две коррекции полетной траектории: первая пройдет спустя 1,5 суток после запуска, а вторая запланирована на день до входа аппарата на лунную орбиту.

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#траты
#ракеты
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Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов
Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов президента 2024 года
11 августа 2023, 01:51

Бывший глава США Дональд Трамп выразил мнение, что суд по его делам следует перенести на период после президентских выборов 2024 года.
«Данный процесс, который, на мой взгляд, не должен был начинаться из-за моих прав на свободу высказываний и явной коррупции (президента Джо) Байдена, нужно провести… уже после выборной гонки», — поделился Трамп на платформе Truth Social.
Трамп выразил недовольство сроками, предложенными прокуратурой для рассмотрения дела о нападении на Капитолий, утверждая, что начало процесса 2 января 2024 года окажет воздействие на предвыборную кампанию из-за старта избирательных действий в отдельных штатах.

«Вмешательство в избирательный процесс», — заключил он.
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#трамп
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Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев
Конгрессвумен Грин: США не могут позволить выделить новые миллиарды на Украину
11 августа 2023, 01:46

Фото: iStock/Jon Rehg

Член Палаты представителей США от республиканской партии и штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выразила свое несогласие с предложением выделить дополнительные средства Украине.
«Пока пожилые граждане, получающие фиксированный доход, еле сводят концы с концами из-за инфляции, наш национальный долг достигает $32 триллионов, рекордное количество людей остается бездомными, и более 300 американцев умирают каждый день из-за неэффективной политики Байдена на границе, мы не можем выделять еще $40 млрд Украине», — написала она в Twitter.Грин отреагировала на просьбу президента Байдена к Конгрессу о выделении $13 миллиардов на военную поддержку Киева и $8,5 млрд для помощи Украине и другим странам в экономической и безопасностной сферах.
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США не планируют снимать санкции с Ирана, несмотря на договоренности
Блинкен: США не планируют снимать санкции с Ирана, несмотря на обмен заключенных
11 августа 2023, 01:41

Фото: iStock/YayaErnst

США не планируют смягчать санкции против Ирана, несмотря на освобождение пятерых американцев Тегераном, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Хочу подчеркнуть, что Иран не должен ожидать уменьшения санкций независимо от обстоятельств», — отметил Блинкен на пресс-конференции вместе с руководителем МИД Мексики, передает РИА Новости.
В то же время Белый дом подтвердил, что пять американцев были освобождены из иранской тюрьмы, параллельно с утверждениями о договоренности между Вашингтоном и Тегераном относительно обмена заключенными и разблокировки активов на сумму 6 миллиардов долларов.

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#новости
#иран
#блинкен
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Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США
Конгрессмен Госар предложил Байдену заняться проблемами США вместо помощи Киеву
11 августа 2023, 00:31

Фото: сайт Кремля

Конгрессмен-республиканец из Аризоны Пол Госар призвал президента США Джо Байдена сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, включая сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой, вместо инвестирования в конфликт на Украине.

«Прежде чем вкладывать деньги в посредничество в украинском конфликте и угрожать жизням еще большего числа людей, было бы правильным решением поставить наши национальные проблемы на первое место, направив ресурсы на защиту нашей южной границы, которую пересекли миллионы нелегалов», — цитирует Госара РИА Новости.
Госар также выразил обеспокоенность по поводу растущей преступности, эпидемии наркотиков, высокого уровня бездомности и проблемы ветеранов, вынужденных спать на улицах США.

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#байден
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Некоторые мятежники в Нигере прошли военное обучение в США, заявил Пентагон
Пентагон: несколько мятежников в Нигере проходили американское военное обучение
10 августа 2023, 23:30

Фото: iStock/icholakov

Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что некоторые из мятежников в Нигере ранее проходили военную подготовку в США.
«Известно, что часть нигерских мятежников была обучена американскими инструкторами. Однако это обучение не связано с их текущими действиями», — отметил Райдер на брифинге для прессы.
Райдер также подчеркнул, что всякая подготовка, предоставляемая через американские военные структуры, основывается на «ценностях демократии».

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#всу
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Вашингтон заговорит о мире на территории Украины после контрнаступления ВС РФ
Рогов: США пойдут на переговоры с Россией только после контрнаступления ВС РФ
10 августа 2023, 22:30

Фото: iStock/macky_ch

Вашингтон начнет говорить о мире на территории Украины после того, как российская армия начнет полномасштабное наступление. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что согласно опросам, около половины жителей США выступают против продолжения помощи Украине, как финансовой, так и военной. 

Также, Рогов не исключил скорую ликвидацию украинского президента Владимира Зеленского. Он назвал его слишком токсичным для Запада. По ​его словам, конфликт на Украине выгоден США, потому что таким способом, ​власти пытаются ослабить Россию. Рассуждая о возможных мирных переговорах, Рогов заявил, что они могут состояться после того, как ВС РФ перейдут в полномасштабное наступление. 

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#рогов
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В США заявили, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом
Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом
10 августа 2023, 22:16

Фото: iStock/Kamila Kozioł

США уверены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что у США есть все основания для того, чтобы быть в этом уверенными. 

Райдер заявил, что Киев выполняет все обещания, относительно применения данного вида вооружения в ходе ведения боевых действий. ​Пресс-секретарь оборонного ведомства США подчеркнул, что власти будут продолжать поставки Украине необходимых ​боеприпасов.

Напомним, речь идет об обещании Киева не использовать кассетные боеприпасы для ударов по российским территориям. Накануне, Украина предоставила США первый отчет о применении данного вида вооружения. 

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