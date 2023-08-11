Антонов заявил, что новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию

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Американская инициатива по дополнительной финансовой поддержке Украины не изменит хода событий и не будет означать поражения для России, заявил российский посланник в США Анатолий Антонов.
«Вашингтон продолжает разжигать конфликт, проявляя почти маниакальное желание достичь стратегического проигрыша России. Такие попытки обречены на неудачу», — выразил свою позицию Антонов в сообщении, опубликованном дипломатической миссией в социальных сетях.Так российский дипломат отреагировал на предложение президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении свыше 20 миллиардов долларов на поддержку Украины, из которых 12 миллиардов предназначены для военных целей.
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