Антонов заявил о ненадежность финансовой системы Вашингтона

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что введенные санкции подтверждают слабость американоцентричной экономической системы. По его словам, попытки Вашингтона ослабить российскую экономику и нарушить технологическую независимость России оказались безрезультатными, передает РИА Новости.
«Несмотря на экономические давления со стороны Запада, Россия укрепляется и строит свое будущее. Многие страны, находящиеся вне так называемого "золотого миллиарда", стали еще более убеждены в проблемах американской финансовой модели», — говорится в заявлении Антонова.Посол прокомментировал санкции против бизнесменов, таких как Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и РСПП, и обострение торговых ограничений в отношении российской металлургии.
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