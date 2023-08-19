Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США

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Решение США о передаче Украине истребителей F-16 сравнимо с необузданным поездом, мчащимся на полной скорости без тормозов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, в контексте неудачного контрнаступления Украины военная поддержка Украины теряет свою популярность в американском обществе.
По мнению посла, Белый дом попал в тупик и для выхода из него принимает «все более и более безрассудные решения».
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«Тем не менее, похоже, что все вышеперечисленное не останавливает инициаторов и зачинщиков кровавой авантюры. Последние действия местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают безудержный скоростной поезд без тормозов», — цитирует слова Антонова телеграм-канал российского посольства в США.
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Артем Кузьмин