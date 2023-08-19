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Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США

Антонов: решение США дать Киеву F-16 напоминает несущийся состав без тормозов
19 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Решение США о передаче Украине истребителей F-16 сравнимо с необузданным поездом, мчащимся на полной скорости без тормозов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, в контексте неудачного контрнаступления Украины военная поддержка Украины теряет свою популярность в американском обществе.

«Тем не менее, похоже, что все вышеперечисленное не останавливает инициаторов и зачинщиков кровавой авантюры. Последние действия местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают безудержный скоростной поезд без тормозов», — цитирует слова Антонова телеграм-канал российского посольства в США.

По мнению посла, Белый дом попал в тупик и для выхода из него принимает «все более и более безрассудные решения».

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Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения
Минобороны Буркина-Фасо: Уагадугу покупает вооружение в России «по хорошей цене»
19 августа 2023, 06:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Буркина-Фасо покупает у России вооружение по выгодным условиям и планирует продолжать это сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.
«Я не могу вам рассказать о конкретных заказах, но они уже есть, это точно. Мы намерены продолжать двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, приобретенное по хорошим ценам и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше», — отметил Кулибали, отвечая на вопрос о планах Буркина-Фасо закупать российское вооружение.

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#вооружение
#оборудование
#Нигер
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Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
19 августа 2023, 04:51

Фото: Telegram-канал ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою обеспокоенность по поводу простого прекращения огня на Украине, считая, что это лишь «заморозит» конфликт. Она высказала свои мысли в ходе форума по безопасности в Словакии.
Несмотря на предложения некоторых сторон о достижении перемирия на Украине, фон дер Ляйен подчеркнула, что такой шаг не приведет к устойчивому миру.

«Прекращение огня, которое просто замораживает конфликт, не даст стабильного мира. Перемирие будет неустойчивым и дестабилизирующим для региона вдоль линии соприкосновения», — заявила она.
Она также подчеркнула, что ни одна страна не будет готова вкладываться в восстановление Украины из-за риска возобновления конфликта. Глава Еврокомиссии уверена, что настоящий мир придет лишь после того, как российские войска покинут территорию Украины.

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#конфликт
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#нло
#нато
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В Буркина-Фасо призвали членов ЭКОВАС не начинать войну
Минобороны Буркина-Фасо: члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом
19 августа 2023, 04:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки).
«Мы не должны воевать между собой. Мы все часть одного экономического союза. Даже просто мысль о том, что кто-то из членов этого объединения хочет начать войну против других, поражает меня. Также поражает меня, что некоторые лидеры стран могут стремиться к войне с другими государствами под лозунгом демократии», — заявил Кулибали.
Он также подчеркнул, что, несмотря на наличие обширной сети представительств ЭКОВАС в регионе, руководители организации часто пренебрегают информацией, предоставляемой местными экспертами.

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Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
19 августа 2023, 04:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского лидера.
«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — сообщили журналистам в Кремле.

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Американского журналиста шокировали откровения поляков о конфликте на Украине
Журналист Делвин: В Польше считают украинский конфликт выгодной сделкой
19 августа 2023, 04:14

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Обозреватель Брэдли Делвин заявил, что для поляков столкновение России и Украины является выгодным. Об этом он написал в своем материале для American Conservative.
Журналист из США посетил Польшу и рассказал об отношении местных жителей к украинскому конфликту.

«Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим «главным историческим врагом», как сказал мне один поляк, «польским оружием и украинскими жизнями», — отметил Делвин.

По словам обозревателя, большинство поляков уверены, что город Львов должен быть частью их страны.

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#сша
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#польша
#украина
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Руководство базы ВВС США признало гибель 17 человек в 2023 году
Руководство базы ВВС США «Тинкер» признало гибель 17 человек с начала 2023 года
19 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/Three Spots

Представитель командования военной авиабазы «Тинкер» в штате Оклахома, полковник Эбигейл Руссетта сообщила РИА Новости, что большинство смертей на базе в этом году произошло по естественным причинам или из-за несчастных случаев.
Military.com ранее провел расследование, в ходе которого было выяснено, что на авиабазе «Тинкер» с начала года погибли 17 человек. Портал также отметил, что в социальных сетях появились сообщения о том, что авиабазу накрыла волна самоубийств.

«С начала этого года на базе ВВС „Тинкер“ погибли 17 человек. Одиннадцать из них, включая военных и гражданских летчиков, ушли из жизни из-за естественных причин или несчастных случаев. Шестерых остальных унесла смерть по другим причинам, по ряду случаев ведется расследование. Большинство из ушедших были гражданскими лицами», — заявила полковник Руссетта.
Она также подчеркнула, что каждый случай гибели на военной базе является трагедией, и руководство базы ВВС предоставляет разнообразную поддержку семьям погибших в таких обстоятельствах.

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#сша
#смерть
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#всу
#наемники
#переговоры
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В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией
Politico: в США заявили об упущенном шансе на ранние мирные переговоры с Россией
19 августа 2023, 03:51

Фото: iStock/rarrarorro

Американские власти признают, что могли упустить шанс поддержать ранние мирные переговоры между Украиной и Россией, сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
«Вероятно, мы пропустили момент для поддержки более ранних переговоров», — цитирует источник газеты.
Тем не менее, собеседник издания подчеркивает, что многие сомневаются в искренности намерений Москвы вести переговоры. Чиновник также отметил, что никто из высшего руководства не считает контрнаступление Украины ошибкой.

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#сша
#переговоры
#контрнаступление
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Нет сомнений. В Польше высказались о готовности воевать против России
Myśl Polska: власти Польши будут готовы отправить солдат на войну против России
19 августа 2023, 03:04

Фото: istockphoto.com/Velishchuk

Польские лидеры могут решить отправить войска на Украину для борьбы с Россией, предположил обозреватель Михал Радзиковский в статье для Myśl Polska.
«Несомненно, премьер-министр и другие решающие лица будут готовы послать польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от вымышленной российской угрозы. Число жертв не будет иметь для них значения, так же как не имело значения для их позорных предшественников», — выразил свою точку зрения журналист.
Автор статьи заключил, что обращение властей к патриотической риторике не имеет ничего общего с национальными интересами Польши.

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Буркина-Фасо и Мали готовятся реагировать на атаки на Нигер, сообщают СМИ
RTN: Буркина-Фасо и Мали разместили самолеты для реагирования на атаки на Нигер
19 августа 2023, 02:51

Фото: iStock/Yuzu2020

Буркина-Фасо и Мали развернули боевые самолеты для реагирования на любую агрессию против Нигера, сообщает телеканал RTN в социальной сети X (экс-Twitter).
«Эти две страны-соседи разместили военные самолеты для ответа на любые агрессивные действия в отношении Нигера», — говорится в публикации телеканала. Однако точное место размещения самолетов не указано.
Согласно информации канала, в Ниамее прошла встреча офицеров генеральных штабов трех стран.

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