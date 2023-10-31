Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России

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Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что попытки Соединенных Штатов подорвать конституционный строй и межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на неудачу. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Россия всегда была известна своим межнациональным и межрелигиозным согласием.
Антонов также призвал американских лидеров заботиться о безопасности собственных граждан, утверждая, что они сталкиваются с «эпидемией вооруженного насилия».
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«Вашингтону следует обратить внимание: любые усилия, направленные на дестабилизацию конституционного устройства в нашей стране, обречены на неудачу», — отметил он.
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Артем Кузьмин