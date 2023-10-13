AP: Египет стянул тысячи силовиков к границе с сектором Газа

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Египет направил тысячи силовиков на границу с сектором Газа для патрулирования местности, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя египетской службы безопасности.
По словам источника СМИ, меры, которые предпринял Египет - являются беспрецедентными.
Представитель спецслужб отметил, что потенциальная наземная операция Израиля в секторе Газа станет «большой ошибкой». Он заявил, что Египет и другие сотрудники Израиля круглосуточно работать над тем, чтобы предотвратить старт этой операции.
Аналогичное мнение высказал и российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что использование тяжелой военной техники в жилых районах и на узких улицах влечет за собой определенные сложности.
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Представитель спецслужб отметил, что потенциальная наземная операция Израиля в секторе Газа станет «большой ошибкой». Он заявил, что Египет и другие сотрудники Израиля круглосуточно работать над тем, чтобы предотвратить старт этой операции.
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Евгения Парфентьева