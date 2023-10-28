AP: США и КНР готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

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Представители администрации США и глава МИД Китая Ван И подтвердили обоюдную готовность проработать детали встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Она может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.
Во время контактов обсуждались многие региональные и международные вопросы, в том числе ситуация вокруг украинского конфликта. По словам чиновника, госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с действиями КНР в тихоокеанском регионе. Что касается предстоящей встречи Байдена и Си Цзиньпина, то окончательный ответ должны озвучить в Пекине.
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Александр Бойцов