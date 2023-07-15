AP: США рассматривают «ряд военных вариантов» противодействия активности РФ в небе над Сирией

По словам американских и европейских официальных лиц, более десятка стран Европы, которые ранее пообещали обучать украинских пилотов, все еще ждут от США официального одобрения программы, прежде чем начнется обучение истребителям F-16. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.