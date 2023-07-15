AP: США рассматривают «ряд военных вариантов» противодействия активности РФ в небе над Сирией

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Представитель Пентагона заявил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают ряд военных вариантов для противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, сообщает агентство Associated Press.
Как заявил неназванный AP чиновник американского военного ведомства, возросшая с марта 2023 года активность Военно-космических сил (ВКС РФ) вызвана «нарастающим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством с целью попытаться вынудить США покинуть Сирию».
При этом какие именно варианты военного противодействия России в сирийском небе рассматриваются в Пентагоне, пока остается неизвестным, но Вашингтон не верит тому, что «российская авиация планирует сбрасывать бомбы на войска США или сбивать пилотируемые самолеты».
В свою очередь замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что истребители созданной Соединенными Штатами антитеррористической коалиции за одни только минувшие сутки пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф — там пролегают международные воздушные трассы. По словам Гуринова, это создает недвусмысленную угрозу возникновения авиаинцидентов с участием гражданских судов.
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При этом какие именно варианты военного противодействия России в сирийском небе рассматриваются в Пентагоне, пока остается неизвестным, но Вашингтон не верит тому, что «российская авиация планирует сбрасывать бомбы на войска США или сбивать пилотируемые самолеты».
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Артем Путинцев