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Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и лидер партии Роберт Фицо.
По словам Фицо, новые поставки вооружений никак не повлияют на ход конфликта, а западным странам следовало бы поискать возможности компромисса между Киевом и Москвой, а не продолжать бесконечно накачивать Украину оружием. Как отмечает агентство, выход партии Smer на выборы с пророссийской и антиамериканской позицией является частью общеевропейской тенденции, когда укрепляется влияние популистских партий, выступающих против вмешательства в конфликт на Украине.
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Александр Бойцов