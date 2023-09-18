Радио1
Главная / Новости / Политика/ AP: В случае победы оппозиции Словакия прекратит помощь Украине

AP: В случае победы оппозиции Словакия прекратит помощь Украине

18 сентября 2023, 14:57
Фото: istockphoto/Derek Brumby

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и лидер партии Роберт Фицо.

Парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября. В интервью информационному агентству Associated Press экс-премьер прямо заявил, что в случае вхождения его партии в состав правительства, Словакия прекратит поставки любого оружия и боеприпасов, бросая прямой вызов Евросоюзу и НАТО.

По словам Фицо, новые поставки вооружений никак не повлияют на ход конфликта, а западным странам следовало бы поискать возможности компромисса между Киевом и Москвой, а не продолжать бесконечно накачивать Украину оружием. Как отмечает агентство, выход партии Smer на выборы с пророссийской и антиамериканской позицией является частью общеевропейской тенденции, когда укрепляется влияние популистских партий, выступающих против вмешательства в конфликт на Украине.

Читайте также:

Украина подаст в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за запрета на ввоз зерна

Выборы в Словакии могут негативно повлиять на поддержку Украины в ЕС

The Guardian: Словакия может стать союзником России после парламентских выборов

#выборы
#конфликт
#интервью
#поставки
#словакия
#нато
Читайте нас в
Подмосковный опыт выявления незаконных сбросов отходов из автомобилей признан лучшим в стране
18 сентября 2023, 15:37

Фото: Минэкологии МО

Минприроды России выделило Подмосковье как регион с лучшими показателями по выявлению и пресечению сбросов отходов из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Представители Минэкологии и Главного управления содержания территорий региона приняли участие в семинаре по организации фото- и видеофиксации незаконного сброса отходов вне специальных площадок из транспортных средств. Они отчитались об успешном применении в регионе систем выявления нарушителей. Это дорожные камеры фото- и видеофиксации, «Народный инспектор» в сервисе «Добродел» фотоловушки и искусственный интеллект.
«С начала года с помощью системы фото- и видеофиксации, работающей в автоматическом режиме, вынесено 76 постановлений на 4 млн 960 тыс рублей. Искусственный интеллект фиксирует полный и пустой кузов, учитывая наличие или отсутствие пунктов приёма отходов на маршруте следования транспортного средства», – рассказал первый замминистра экологии и природопользования Виталий Мосин.
Он добавил, что во взаимодействии с полицией в 2023 году министерство вынесло 82 постановления на 2 375 000 рублей. При этом опыт Подмосковья перенимают коллеги из других регионов.

Читайте также:

Штрафы за незаконную транспортировку мусора в Подмосковье составили более 164 миллионов рублей

В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора

ГУСТ и Минэкологии обнаружили нарушителей правил перевозки строительных отходов



 

 
#минэкологии мо
#мусор
#отходы
#камера фиксации
#штрафы
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Конституционный суд Грузии принял заявку об импичменте Зурабишвили
18 сентября 2023, 15:21

Фото: istock/Denis Kabanov

Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов, которые выступили с инициативой об объявлении действующему президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Импичмент был инициирован из-за продолжающихся зарубежных поездок президентом Грузии, которые она совершает вопреки воле правительства.  

Депутаты направили представление в суд, который рассмотрит инициативу и примет соответствующее решение в течение месяца. Отмечается, что приняли участие в составлении представления 80 депутатов. Заключение суда, после рассмотрения дела, будет направлено в парламент.  

Читайте также: 

Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку

Служба госбезопасности Грузии заявила, что в стране готовится «евромайдан»


#суд
#дело
#грузия
#партия
#информация
#парламент
#служба
Читайте нас в
В Совфеде напомнили Шольцу о незаконном присоединении ГДР к ФРГ
RT: в СФ отреагировали на условия проведения переговоров, названные Шольцем
18 сентября 2023, 15:15

Фото: сайт Кремля

Прежде чем ставить условия проведения переговоров России и Украины, Шольцу «надо хорошо подумать» и вспомнить о присоединении ГДР к ФРГ, которое «противоречит нормам международного права». Об этом в беседе с RT заявила сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проведение мирных переговоров России и Украины возможно только после полного вывода войск ВС РФ с украинской территории.

Ковитиди отметила, что Запад демонстрирует двойные стандарты, принимая незаконное присоединение Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германия, и не принимая при этом законный референдум 2014 года, согласно результатам которого Крым воссоединился с Россией. 

Сенатор также подчеркнула, что парламент Восточной Германии действовал в одностороннем порядке, принимая решение о «поглощении» ГДР.

Читайте также:

Депутат Госдумы назвал лицемерием условия Шольца по миру на Украине

Рогов предложил Шольцу подумать о деоккупации ГДР

Песков уличил Шольца в непонимании ситуации на Украине
#олаф германия
#россия
#крым
#референдум
Читайте нас в
Политолог Бредихин: Украина увеличивает число своих врагов
RT: политолог Бредихин заявил, что действия Украины могут лишить её союзников
18 сентября 2023, 14:59

Фото: iStock/makaule

Украина своими действиями против Польши, Венгрии и Словакии увеличивает количество своих противников и рискует остаться без поддержки союзников. Об этом в беседе с RT заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.
Ранее сообщалось, что 18 сентября Украина приступит к подаче иска во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили эмбарго на сельхозпродукцию из Украины.

Бредихин рассказал RT, что такие действия украинских властей могут привести к тому, что у страны останется лишь один союзник – США. Однако это не гарантирует ей вступление в Евросоюз, а также дальнейшую интеграцию в европейское пространство.

Читайте также:

Украина подаст в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за запрета на ввоз зерна

Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса с зерном

В ЕК рассказали, как Украина вступит в ЕС
#украина
#евросоюз
#политика
#суд
#зерно
Читайте нас в
В ЕК рассказали, как Украина вступит в ЕС
ЕК: переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС
18 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/Andrey_Kuzmin

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не будет упрощать процедуру вступления Украины в союз даже в том случае, если Киев пойдет на дипломатичское урегулирование конфликтв на Украине. Об этом он заявил в эфире радио Sud Radio.
По словам Бретона, европейское сообщество будет содействовать Украине по вопросам вступления в союз, но пропускать каки-либо этапы на пути к членству, страна не будет. Он также назвал процесс вступления страны в объединение сложным и подчеркнул, что Украина, как и другие страны, должна будет пройти все шаги и выполнить все условия. 

Прежде сообщалось, что подготовка Евросоюза к расширению идет полным ходом. В настоящее время, сообщество разрабатывает договоры, которые заключит со странами, которые вступят в союз.

Читайте также: 

Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса с зерном

ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран

ЕК поможет «усилить» роль гражданского общества в Косове

Читайте нас в
Депутат ГД Шеремет призвал США арестовать Зеленского
«АН»: депутат Шеремет предложил предать Зеленского суду в США
18 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «Аргументами недели» заявил, что решить проблемы на Украине поможет арест Владимира Зеленского во время его предстоящего визита в США.
Главной целью поездки Зеленского в Конгресс США станут просьбы о продолжении поставок вооружения ВСУ. Однако ранее сообщалось, что ряд конгрессменов намерен блокировать очередной пакет финансовой и военной помощи Украине, напомнили «Аргументы недели». 

По словам Шеремета, это связано не с недовольством Конгресса, а с протестами населения США. И решить сложившуюся ситуацию, по мнению депутата, просто – необходимо предать Зеленского суду как военного преступника.

Читайте также:

CNN: Зеленский выступит перед Конгрессом США в предстоящий четверг

«Никогда не сработает»: депутат Чепа оценил «формулу мира» Зеленского

Бывший морпех Берлетик: Подоляк серьезно подставил Зеленского
#владимир зеленский
#сша
#арест
#суд
#госдума
Читайте нас в
Актер Владимир Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина
Машков заявил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах в 2024 году
18 сентября 2023, 14:28

Фото: istock/macky_ch

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что готов стать доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах в 2024 году, если такое предложение поступит. Об этом пишет издание РИА Новости.
Машков отметил, что он готов с гордостью принять такое предложение. По его словам, быть доверенным лицом главы государства - огромная честь и ответственность для любого гражданина.

В случае, если Владимир Путин пойдет на выборы, которые запланированы на сентябрь 2024 года, Машков сможет стать доверенным лицом в предвыборной кампании, так как его восхищают российские лидеры и это для него станет огромной гордостью. 

Читайте также:

Путин лично поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Путин: Москва ощутимо опережает по уровню жизни многие мировые столицы

В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова




#выборы
#москва
#владимир путин
#здоровье
Читайте нас в
«Никогда не сработает»: депутат Чепа оценил «формулу мира» Зеленского
RT: депутат Чепа заявил, что «формула мира» Зеленского не имеет перспектив
18 сентября 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

«Формула мира», которую выдвинул Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН, «никогда не сработает». Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он уточнил, что у этой формулы нет перспективы, поскольку Украина настроена на оттягивание момента проведения переговоров. 

При этом, Чепа рассказал RT, что другие страны, присутствующие на Генассамблее ООН, предложили свои варианты урегулирования ситуации на Украине. По его словам, в них рассматриваются совершенно противоположные украинским методы решения проблемы. 

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина не сможет привлечь к реализации своей «формулы мира» страны, которые имеют нейтральную позицию, касаемо сложившейся ситуации в стране.

Читайте также:

Небензя: Украина не может привлечь нейтральные страны к реализации формулы мира 

ICG: Выступление Зеленского в ООН может привести к кризису для Украины

Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок России
#владимир зеленский
#заявление
#украина
#россия
Читайте нас в
Запад предупредили об опасности из-за недооценки Путина
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Недооценивание России Западом закончится провалом
18 сентября 2023, 14:11

Фото: istock/Anna_Anikina

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные чиновники зациклены на борьбе с Россией и полагают, что завершить украинский конфликт удастся путем его завершения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
 По его мнению, такая тактика западных должностных лиц губительна, так как они недооценивают российского лидера Владимира Путина.  

На протяжении всего противостояния с Россией, Запад демонстрирует необдуманность своих действий. Чиновники полагают, что надавив на президента России, они смогут сломить его власть. Однако, недооценивать Владимира Путина не стоит, заключил Джонсон.  

Читайте также: 

Pais: ВСУ прониклись уважением к российским бойцам

«Кладбище техники»: командир ВС РФ рассказал о потерях ВСУ под Работино

Небензя: Украина не может привлечь нейтральные страны к реализации формулы мира





#украина
#власть
#страны
#чиновники
#всу
#вс рф
#запад
Читайте нас в
Достижения.рф