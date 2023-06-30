APF: Дроны ударили по базе в Ливии, где могли быть бойцы ЧВК «Вагнер»

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AFP пишет, что беспилотники ударили по базе в Ливии, где могли быть бойцы ЧВК «Вагнер»
В ночь с четверга на пятницу авиабаза, которая расположена на востоке Ливии, по предположительным данным оказалась атакована беспилотниками. Об этом пишет сообщает AFP.
По информации источника, неизвестные дроны ударили прямо по авиабазе Аль-Харруба. Она располагается в 150 километрах к юго-востоку от города Бенгази на востоке государства.
Предполагается, что на ней находились военные ЧВК «Вагнер». Издание пишет, что в результате случившегося никто не пострадал.
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По информации источника, неизвестные дроны ударили прямо по авиабазе Аль-Харруба. Она располагается в 150 километрах к юго-востоку от города Бенгази на востоке государства.
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Татьяна Лаврова