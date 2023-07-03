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Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова, размер которого составляет более 152 млрд рублей.
Константинов также отметил, что судебный процесс является важным и значимым событием для региона. Он назвал возможное привлечение к ответственности украинской стороны вкладом в установление справедливости.
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