Арестованный поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова

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Власти Чечни организуют проверку после заявления волгоградца, совершившего поджог Корана, о том, что его избил сын главы республики Рамзана Кадырова. Об этом журналистам сообщил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.
При личном общении с омбудсменом, задержанный также подтвердил свои заявления. Солтаев подчеркнул, что по данному обращению будет проведена проверка, материалы которой, будут направлены в МВД. Уточняется, что во время беседы с Солтаевым, поджигатель Корана заявил, что сын Кадырова, якобы, бил его по рукам и ногам.
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Анастасия Крестьянова