Арестович*: Израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* объяснил, что роднит Украину и Израиль. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Израиль выполнил свои, мы — не успели, но видим, что израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом на своей территории. Это зло согласовано и пребывает в союзнических отношениях», — говорится в публикации.
Читайте также:
Генпрокуратура Украины начала проверку по факту избиения мужчин в военкомате
МВД России объявило в розыск бывшего советника офиса Зеленского Арестовича*
«Концлагерь»: Политолог Соскин раскритиковал отношение Зеленского к своим гражданам
*Включен в список террористов и экстремистов в РФ
Диана Аванесян