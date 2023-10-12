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Арестович*: Израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом

12 октября 2023, 02:59
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* объяснил, что роднит Украину и Израиль. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

Военный аналитик выразил надежду на то, что отношения Украины и Израиля вскоре улучшаться и отметил, что пример этих двух стран говорит об ослаблении системы безопасности государства мирным процессом.

«Израиль выполнил свои, мы — не успели, но видим, что израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом на своей территории. Это зло согласовано и пребывает в союзнических отношениях», — говорится в публикации.

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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ
#израиль
#отношения
#украина
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Пресс-секретарь Байдена устроила скандал во время пресс-конференции
Пресс-секретарь Байдена Карин Жан Пьер не дала задать вопрос журналисту
12 октября 2023, 03:59

Фото: iStock/lucky-photographer

На последнем пресс-брифинге в Белом доме между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и журналистом газеты New York Post Стивеном Нельсоном возник спор, который оказался в центре внимания телеканала Fox News.
В ходе брифинга Нельсон обратился к Жан-Пьер, спрашивая, почему он не имеет возможности задавать вопросы в течение продолжительного времени и чувствует, что его игнорируют. В ответ на это Жан-Пьер сказала, что она не намерена предоставлять ему эту возможность задавать вопросы и на данном брифинге, обратив внимание на другого журналиста и предоставив ему слово.

Нельсон продолжит попытки добавиться возможности задать вопрос, обвиняя Карин Жан-Пьер в недостатке уважения к представителям СМИ.

«Вы должны почувствовать стыд за это. Включение одной из крупнейших и наиболее широкочитаемых газет в стране в черный список свидетельствует о неуважении к свободным и независимым СМИ, Карин. Это свидетельствует о пренебрежении к свободной и независимой прессе», - заявил Нельсон.

Раздраженная Жан-Пьер ответила, что она дает возможность задавать вопросы тем, кто долгое время не имел такой возможности, и окончательно переключилась на другого журналиста.

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#сми
#дома
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Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов
Forward: Канада выделила 2,2 миллиона долларов поборникам украинских нацистов
12 октября 2023, 03:42

Фото: istock / Gabriel Shakour

Канадское правительство выделило свыше 2,2 миллионов долларов организациям, которые занимаются прославлением украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны, сообщает издание Forward.
По данным издания, канадские власти предоставили гранты, суммарно превышающие 2,2 миллиона долларов, по меньшей мере восьми организациям за последние семь лет. Эти организации либо проявляли поддержку ветеранам из дивизии «Галичина» войск СС, либо восхваляли нацистских коллаборационистов.

Forward указывает, что канадские гранты выделялись различными государственными агентствами и программами, охватывающими разные аспекты общественной жизни, включая сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие, и общественную безопасность.

Большая часть выделенных средств была направлена Конгрессу украинцев Канады, организации, которая в том числе придает значение истории дивизии «Галичина» войск СС и активно поддерживает памятник, установленный этой дивизией в одном из торонтских пригородов. За период с 2016 по 2022 год Конгресс украинцев Канады получил от канадского правительства около 1,5 миллиона долларов.

Помимо этого, государственные гранты также были выделены газете New Pathway, которая заявила о поддержке памятника Роману Шухевичу, нацистскому коллаборационисту, установленного в Канаде.

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#памятник
#безопасность
#гранты
#развитие
#канада
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Израиль опубликовал видео ракетных ударов по Газе
Израильские военные нанесли ракетные удары по целям в Газе и в прибрежной зоне
12 октября 2023, 02:35

Фото: iStock/Zeferli

Израильская армия опубликовала в своем телеграм-канале видеозаписи ракетных атак по объектам в секторе Газа и прибрежной зоне.
В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что видеоматериалы демонстрируют ракетные удары по многоэтажному зданию, которое использовалось террористической организацией «Исламский джихад», а также атаки по объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа, и по «террористу, обнаруженному в море».



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#россия
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#зеленский
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Зеленский вдруг решил съездить в Израиль
Axios: Зеленский хочет посетить Израиль на фоне эскалации с ХАМАС
12 октября 2023, 01:43

По информации портала Axios, Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль «в знак солидарности» со страной в свете нарастающего конфликта. Официальный запрос о визите был направлен из офиса Зеленского в офис премьер-министра Израиля, сообщили украинские и израильские чиновники.
По данным портала, в настоящее время переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии, и точная дата визита пока не установлена. Надо отметить, что как в офисе Зеленского, так и в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.

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#зеленский
#песков
#переговоры
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Два человека пострадали при падении обломков дрона ВСУ под Белгородом
Гладков: два человека пострадали при падении обломков дрона ВСУ под Белгородом
12 октября 2023, 01:36

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Двое жителей Белгородской области пострадали в результате падения обломков сбитого над регионом беспилотника, заявил у себя в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, БПЛА сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Обломки упали на частный жилой дом, из-за чего начался пожар. В итоге пострадали двое: мужчина и женщина. Их госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.

Предположительно, еще двое находятся под завалами. Гладков подчеркнул, что все оперативные службы работают на месте.

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Финская полиция заявила о «внешних следах» у места поломки газопровода Balticconnector
12 октября 2023, 00:11

Фото: iStock/Jaroslaw Muron

В Финляндии полиция, совместно с коллегами из Эстонии расследующая инцидент с поломкой газопровода Balticconnector, заявила об обнаружении на морском дне «внешних следов». Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что сейчас осуществляется сбор информации с места происшествия, а также от национальных и международных партнеров.

«На данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», — цитирует агентство слова Симолы.

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Финский журналист Хейсканен заявил о грабеже россиян Финляндией

МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
#происшествия
#финляндия
#полиция
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МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с участием министра Валтонен
11 октября 2023, 23:35

Фото: iStock/naumoid

Финское Министерство иностранных дел начало расследование в связи с пранком, в котором участвовали граждане РФ Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые говорили с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица африканского политика. Расследование было начато почти через сутки после того, как российские СМИ сообщили о произошедшем.
В официальном заявлении, которое опубликовано на сайте МИД Финляндии, отмечается, что в рамках расследования устанавливаются обстоятельства мошенничества, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с лицом, не являвшимся тем, за кого себя выдавало. Министерство также подчеркивает, что видеозвонок и его организация были стандартными, не вызывавшими подозрений.

В рамках данного разговора министр поделилась позицией Финляндии по актуальным вопросам, и весь процесс диалога не затрагивал конфиденциальной или секретной информации.
Таким образом, финские власти расследуют обстоятельства пранка, который стал известен широкой общественности и вызвал шум в СМИ.

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#журналист
#мид
#шум
#сми
#министр
#расследование
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США давили на страны, чтобы не дать России попасть в СПЧ, заявили в Эритреи
Тесфамариам: США давили на страны, чтобы не дать России попасть в СПЧ
11 октября 2023, 22:19

Фото: iStock/rarrarorro

Соединенные Штаты оказывали давление на страны, чтобы Россию не пустили в Совет по правам человека (СПЧ), заявила постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам в интервью для «РИА Новости».
«Выборы в Совет ООН по правам человека, прошедшие вчера, не отражают волю народа. Были страны, которых запугивали, которым угрожали с тем, чтобы они не голосовали за Россию», - прокомментировала ситуацию Тесфамариам. 

Отвечая на вопрос о том, что именно оказывал давление, постпред заявила, что, в основном, это делали Соединенные Штаты. Тесфамариам также отметила, что подобные шаги не придают ООН силы, а только ослабляют ее. 

Вчера стало известно, что Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы по итогам выборов в Генассамблее. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что при голосовании существенное давление на государства оказывал Вашингтон. Заболоцкая подчеркнула, что Вашингтон агитировал страны голосовать за Албанию. Она добавила, что в истории еще не было случаев агитации на выборах в Совет ООН по правам человека.

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#страны
#оон
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#сша
#спч
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Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников
11 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/as creative atelier

В настоящий момент Турция ведете переговоры с боевиками ХАМАС об освобождении заложников, об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
Напомним, ранее глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим заявил, что часть заложников, которые были захвачены во время нападения палестинских группировок ХАМАС на Израиль, могла погибнуть в результате ответных ударов по сектору Газа.

Точное количество заложников, которое находится в плену у исламистов, не раскрывается. Однако, известно, что среди них есть и женщины, и дети. Также в заложниках у ХАМАС могут находиться граждане России. 

По последним данным, число убитых среди гражданского населения с израильской стороны превысило 1200 человек. Несколько тысяч пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в больницах. Минздрав сектора Газы сообщил, что с палестинской стороны погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.

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#турция
#хамас
#сектор газа
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