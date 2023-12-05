Арестович* назвал единственный способ закончить конфликт на Украине

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Вооруженный конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров между Западом и Россией. Об этом заявил бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович*.
По его мнению, новые правила игры могут быть установлены только в ходе переговоров в Европе.
Арестович* также выразил убеждение в том, что Украине не поможет присоединение к НАТО. По его словам, нужно выстраивать систему заново и обсуждать сначала причины конфликта, выслушивая интересы сторон. Блок НАТО Арестович* вовсе назвал пережитком прошлого и отметил, что никакой эффективности в деятельности альянса уже нет.
Прежде экс-глава офиса президента Украины заявил, что изменить ситуацию на фоне возникших противоречий, может только военный переворот в стране.
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Арестович* также выразил убеждение в том, что Украине не поможет присоединение к НАТО. По его словам, нужно выстраивать систему заново и обсуждать сначала причины конфликта, выслушивая интересы сторон. Блок НАТО Арестович* вовсе назвал пережитком прошлого и отметил, что никакой эффективности в деятельности альянса уже нет.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Крестьянова