Арестович опубликовал часть будущей предвыборной программы

Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что вступит в палестино-израильский конфликт в том случае, если ХАМАС будет находиться в отчаянном положении. Об этом сообщает газета The New York Times.

Движение подчеркнуло, что рассматривает только два условия для вступления в боевые действия на территории сектора Газа. Первое – это полное уничтожение израильской армией палестинского движения ХАМАС, а второе – отчаянное положение группировки.Отмечается, что в настоящее время Ливан действует исключительно в рамках самообороны, поскольку палестинское движение ХАМАС не нуждается в помощи.Ранее сообщалось, что Турция и Ливан могут объявить войну Израилю.Посол России Рудаков оценил вероятностьПолитолог МакаркинИзраильский план по