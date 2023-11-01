Арестович опубликовал часть будущей предвыборной программы

Фото: istockphoto/JARAMA
Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал свою программу, которая весьма напоминает предвыборную. О своих планах баллотироваться и в Раду, и в президенты он заявлял еще в середине октября.
Что касается военных действий, то, по мнению бывшего советника президента, Украине следует перейти к стратегической обороне. Арестович* затронул также и вопросы экономики. Он предлагает ввести чрезвычайное положение, реформировать Налоговый и Таможенный кодексы, направить бизнес в оборонное производство.
Читайте также:
Арестович*: Зеленский ведёт себя как диктатор и массово плодит коррупцию
Арестович* рассказал о двух катастрофических ошибках ВСУ
На Арестовича* завели уголовное дело на Украине
Александр Бойцов