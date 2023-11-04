Арестович* признался, что обманывал украинцев

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* публично признался, что обманывал жителей страны насчёт скорой победы Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом он сам написал в своём Telegram-канале.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Но зато я не бегаю от этой ответственности. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — заявил Арестович*.









Алексей Арестович* в последнее время довольно часто критикует украинские власти в целом и Владимира Зеленского в частности. Как пишет украинское издание «Страна.ua», резкие заявления от Арестовича* начали появляться после того, как он покинул Украину. По информации «Cтраны», сейчас он находится в Европе — неделю назад его якобы заметили в Вене.





1 ноября бывший советник украинского президента опубликовал свою программу, которая весьма* напоминает предвыборную. О своих планах баллотироваться и в Раду, и в президенты он заявлял еще в середине октября. Наибольший интерес представляет её пункт № 8, касающихся взаимоотношений с НАТО. Как считает Арестович*, Украина вправе добиваться вступления в Североатлантический альянс с условием не отвоёвывать утраченные территории, а добиваться их возвращения исключительно политическими методами.Ранее, комментируя статью о президенте Украины Владимире Зеленском, которая вышла в журнале Time, Арестович* отметил , что сквозь материал отчётливо проступает образ забытого и оставленного всеми диктатора, который может лишь истерически восклицать про скорую победу, хотя он не способен ни достичь её, ни взглянуть в глаза существующей реальности.В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.Арестович опубликовал часть будущей предвыборной программы Арестович*: Зеленский ведёт себя как диктатор и массово плодит коррупцию На Арестовича* завели уголовное дело на Украине

*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

​

