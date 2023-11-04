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Арестович* признался, что обманывал украинцев

Экс-советник Зеленского Арестович* заявил о своем обмане украинцев о победе ВСУ
04 ноября 2023, 23:41

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* публично признался, что обманывал жителей страны насчёт скорой победы Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом он сам написал в своём Telegram-канале.
«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Но зато я не бегаю от этой ответственности. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — заявил Арестович*.

1 ноября бывший советник украинского президента опубликовал свою программу, которая весьма* напоминает предвыборную. О своих планах баллотироваться и в Раду, и в президенты он заявлял еще в середине октября. Наибольший интерес представляет её пункт № 8, касающихся взаимоотношений с НАТО. Как считает Арестович*, Украина вправе добиваться вступления в Североатлантический альянс с условием не отвоёвывать утраченные территории, а добиваться их возвращения исключительно политическими методами.


Ранее, комментируя статью о президенте Украины Владимире Зеленском, которая вышла в журнале Time, Арестович* отметил, что сквозь материал отчётливо проступает образ забытого и оставленного всеми диктатора, который может лишь истерически восклицать про скорую победу, хотя он не способен ни достичь её, ни взглянуть в глаза существующей реальности.

Алексей Арестович* в последнее время довольно часто критикует украинские власти в целом и Владимира Зеленского в частности. Как пишет украинское издание «Страна.ua», резкие заявления от Арестовича* начали появляться после того, как он покинул Украину. По информации «Cтраны», сейчас он находится в Европе — неделю назад его якобы заметили в Вене.

В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
#жилой алексей арестович
#всу
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Жители Ростова-на-Дону сообщают о звуках, похожих на взрывы
05 ноября 2023, 00:46

Фото: iStock/aapsky

Жители некоторых районов Ростова-на-Дону сообщают о странных звуках, которые начались незадолго до полуночи, пишет региональное интернет-издание «Ростовская область сегодня». Громкие «хлопки», похожие на взрывы, услышали на Военведе, Западном, Северном, в Стройгородке и в центре города. Что стало их причиной, пока не сообщается.




Обсуждение «бахов» активно идет в ростовских социальных сетях. Часть жителей считает, что в городе снова «салютуют» в честь минувшего Дня народного единства, в то время как другие полагают, что могла сработать система ПВО.

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#взрывы
#происшествие
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ХАМАС заявило, что более 60 пленных погибли во время израильских ударов по сектору Газа
04 ноября 2023, 23:13

Фото: iStock/Gilnature

Более 60 пленных стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа, заявили представители «Бригад Аль-Кассам» — военного крыла палестинского движения ХАМАС.
«С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», — говорится в сообщении.

При этом, отметили представители ХАМАС, что до остальных погибших вряд ли получится добраться, поскольку обстрелы израильской армии продолжаются.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил об отсутствии заинтересованности страны в войне на северной границе, однако Израиль готов защищаться от ливанского движения «Хезболлах». Он отметил, что приоритетными целями для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) являются защита северной границы государства, а также проведение военной операции в секторе Газа.

В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог в своей колонке для The New York Times написал, что Израиль не намерен прекращать борьбу с ХАМАС, даже несмотря на страдания мирных жителей. По его словам, страдания как израильтян, так и палестинцев будут прекращены только тогда, когда движение ХАМАС будет полностью уничтожено.

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#израиль
#палестина
#хамас
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В Минобороны Израиля заявили, что не намерены вести войну на северной границе
04 ноября 2023, 21:31

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил об отсутствии заинтересованности страны в войне на северной границе, однако Израиль готов защищаться от ливанского движения «Хезболлах».
Он отметил, что приоритетными целями для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) являются защита северной границы государства, а также проведение военной операции в секторе Газа. 

Однако Галлант добавил, что военно-воздушные силы Израиля в любой момент готовы защищаться от атак с других направлений, а также в севера, то есть, с территории Ливана, откуда часто осуществляются обстрелы движением «Хезболлах».

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#израиль
#защита
#операции
#обстрел
#граница
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«Хезболлах» впервые использовало новую мощную ракету при обстреле Израиля
Reuters: «Хезболлах» использовало для атаки по Израилю новую мощную ракету
04 ноября 2023, 21:02

Фото: iStock/Alexyz3d

Ливанское движение «Хезболлах» использовало для обстрелов Израиля новую мощную ракету, которая раньше не использовалась в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что в результате произведённого запуска новой мощной ракеты была поражена позиция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе деревень на юге Ливана, у самой границы с Израилем. 

Ответной реакцией на произведённый Ливаном обстрел стало поражение объектов движения самолётами ЦАХАЛ. 

Ранее генсек ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что скорость оказываемой Израилю поддержки со стороны США показывает слабость и очевидный провал в конфликте израильской стороны. 

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#израиль
#обстрел
#ракета
#конфликт
#война
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Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников в секторе Газа
04 ноября 2023, 19:39

Фото: iStock/Roman Novitskii

Около 150 медицинских работников скончались в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.
Об этом 4 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA, ссылаясь на данные Минздрава.
 
Израиль совершил 130 атак на сектор здравоохранения Палестины. Жертвами ударов оказались 150 медработников и 43 сотрудника гражданской обороны. Повреждения получили около 50 автомобилей скорой помощи, 27 из них полностью вывели из строя.
 
Минздрав уточняет, что число погибших в палестинском анклаве достигло 9 425 человек, ранены более 25 тысяч жителей.

Ранее сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в социальной сети X заявила, что президент США Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
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Песков рассказал, что взрыв «Северных потоков» мог послужить поводом для войны
04 ноября 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Взрыв «Северных потоков» исторически мог бы явиться поводом для войны.
Это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода «Северный поток»), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно», - заявил Дмитрий Песков на марафоне «Знание».
Дмитрий Песков напомнил, что сразу после взрыва виновной назначили Россию.
 
«И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду. Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе», - заявил Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», что целью создания НАТО было сдерживание и подавление России. Песков добавил, что Россия является сильной страной и каждый день добавляет к своей силе новые элементы.

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#дмитрий песков
#россия
#северный поток
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Песков рассказал, как будут отбывать наказание украинские преступники
Песков: украинские преступники понесут должное наказание
04 ноября 2023, 19:22

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил убеждённость в том, что киевские преступники понесут заслуженное наказание. Об этом он заявил в ходе Международной выставки-форума «Россия», отвечая на вопрос журналистки о планах по этапированию киевских преступников в колонии Республики Мордовия.
Песков заявил, что точно не знает о планах наказания преступников, отметив, что этим вопросом занимается ФСИН. 

Однако представитель Кремля подчеркнул, что киевские преступники в любом случае понесут должное наказание там, где нужно.

Также Песков уточнил у журналистки, почему она интересуется этим вопросом. Она пояснила, что в мордовских колониях преступников пытаются исправить и социализировать, поэтому, если такие цели преследуются в отношении киевских преступников, то их можно отправить именно туда. 

На это Песков ответил первым словом из поговорки: «Горбатого... [могила исправит]». 

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#дмитрий песков
#украина
#преступники
#наказание
#россия
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Стали известны итоги посещения Шойгу форума по безопасности в Пекине
«Царьград»: форум по безопасности показал намерение Китая сотрудничать с РФ
04 ноября 2023, 18:39

Фото: РИА Новости/Дмитрий Харичков

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на X Сяншаньском форуме в Пекине, после чего предоставил президенту Владимиру Путину доклад по итогам рабочей поездки. Об этом сообщает «Царьград».
На форуме, помимо представителей из Китая и России, участвовали США, Великобритания и другие западные страны, выступающие против России. Это дало возможность Шойгу в очередной раз открыто заявить о разрушительности действий Запада на Украине. Он отметил, что поставки вооружения лишь усугубляют ситуацию, что доказывают огромные потери ВСУ, которые Шойгу также привёл.

Кроме того, в ходе выступления Шойгу затронул тему ратификации договора об испытаниях ядерного оружия. Он заверил, что Россия не намерена испытывать ядерное оружие. А не ратифицировала договор лишь потому, что этого не сделали США. По словам Шойгу, просто последовал зеркальный ответ.

Китай, в свою очередь, поддержал главу российского Минобороны, что даёт понять, в какую сторону направлен взгляд китайских политиков. Этот форум показал западным участникам, что Китай стремится сотрудничать именно с Россией, а не с ними, подчеркнул «Царьград».

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#сергей шойгу
#россия
#китай
#сотрудничество
#форум
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Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начинать переговоры с Россией
04 ноября 2023, 18:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные страны не пытаются оказывать на него давление с целью провести мирные переговоры с Россией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в субботу в Киев.
Зеленский уточнил, что никто из представителей Евросоюза и США не пытается склонить его к проведению переговоров с Москвой.

Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».

Ранее NBC News сообщали, что США и Евросоюз пытаются склонить Зеленского к проведению мирных переговоров с Россией. Также рассматриваются компромиссы, на которые может пойти Украина в рамках соглашения с Москвой. 

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#владимир зеленский
#украина
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#спецоперация
#сша
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