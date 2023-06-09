Арестович упрекнул украинцев за шутки над гибелью россиянина в Египте

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Он написал, что убийство акулой россиянина прокомментировало много украинских пользователей. Арестович заявил, что количество и качество шуток, которые позволяют себе украинцы говорят о расчеловечивании, что уже означает проигрыш.
«Судя по количеству шуточек и их качеству про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы – проиграли», - заявил он.Ранее «Радио 1» сообщало, что парня, который погиб от нападения акулы в Египте, будут кремировать.