Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военными

Во время выступления на митинге в Амстердаме шведской активистки Греты Тунберг неизвестный мужчина попытался отобрать у неё микрофон после того, как она в своей речи высказалась в защиту Палестины и сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

«На оккупированной земле нет климатической справедливости», — сказала в ответ Грета.





Тунберг пришла на амстердамский митинг с черно-белым палестинским шарфом и после своих высказываний в защиту климата, пригласила на сцену палестинскую женщину, обвинившую Израиль в геноциде.После этого один из собравшихся поднялся на сцену и стал отнимать микрофон у Тунберг. Мужчина заявил, что пришел на климатический митинг, а не на политическую конференцию.



