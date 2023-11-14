Арестович*: Зеленский серьёзно конфликтует с военными из-за провала ВСУ

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил, что Владимир Зеленский находится в «серьёзном конфликте» с высокопоставленными украинскими военными из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.
Арестович* уточнил, что позиция главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «часто кардинально расходится» с позицией главы украинского государства, и это нельзя назвать нормальной ситуацией. При этом бывший советник Зеленского подчеркнул, что согласен со словами Залужного о том, что военный конфликт с Россией зашел в тупик.
Читайте также:
Экс-советник Зеленского Арестович* заявил о своем обмане украинцев о победе ВСУ
Арестович*: Зеленский ведёт себя как диктатор и массово плодит коррупцию
На Западе раскрыли последствия разногласий военных с Зеленским
Артем Путинцев