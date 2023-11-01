Арестович*: Зеленский ведёт себя как диктатор и массово плодит коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя как настоящий диктатор и массово плодит в стране коррупцию. Такое заявление сделал в Telegram его бывший советник Алексей Арестович*, внесённый в России в список экстремистов и террористов.
По словам Арестовича*, шестой украинский президент изначально выбрал путь стагнации вместо ускоренного развития, результатом чего и стала массовая коррупция. Теперь, подчеркнул экс-советник Зеленского, «осень наступила не только в отношениях с Западом, но и с народом страны».
Комментируя статью о Зеленском, которая вышла в журнале Time, Арестович* отметил, что сквозь материал отчётливо проступает образ забытого и оставленного всеми диктатора, который может лишь истерически восклицать про скорую победу, хотя он не способен ни достичь её, ни взглянуть в глаза существующей реальности.
Алексей Арестович* в последнее время довольно часто критикует украинские власти в целом и Владимира Зеленского в частности. Как пишет украинское издание «Страна.ua», резкие заявления от Арестовича* начали появляться после того, как он покинул Украину. По информации «Cтраны», сейчас он находится в Европе — неделю назад его якобы заметили в Вене.
В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.
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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Комментируя статью о Зеленском, которая вышла в журнале Time, Арестович* отметил, что сквозь материал отчётливо проступает образ забытого и оставленного всеми диктатора, который может лишь истерически восклицать про скорую победу, хотя он не способен ни достичь её, ни взглянуть в глаза существующей реальности.
В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.
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Артем Путинцев