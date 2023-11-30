Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС

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Аргентина, где недавно прошли президентские выборы, не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС. Приглашение вступить в организацию было получено в этом году. Об этом в социальной сети X (раннее Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино.
«Аргентина не войдет в БРИКС», — озвучила позицию государства по членству в объединении.Выборы в Аргентине состоялись в 2 тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. По результатам голосования был избран новый президент, вице-президент, губернаторы большей части провинций и члены Национального конгресса Аргентины.
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