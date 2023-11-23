Аргентина предложила провести у себя мирную конференцию по Украине

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Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать южноамериканскую страну в качестве места для проведения конференции по урегулированию украинского конфликта. Информацию об этом передало издание Clarin.
Диана Мондино, советник Милея по внешней политике, поделилась с журналистами этой идеей, уточнив, что они предложили Аргентину в качестве потенциальной локации для мирной конференции в Латинской Америке, если это будет соответствовать контексту и требованиям. Предложение было сделано в рамках телефонного разговора Милея и Зеленского.
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Артем Кузьмин