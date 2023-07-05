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Аргентинский международный эксперт Кристиан Ламеса упрекнул Соединенные Штаты в двуличии, сообщает агентство РИА Новости.
Ламеса отметил, что США гордятся защитой свободы слова. Однако, по его мнению, американское правительство поддерживает свободу слова только в тех случаях, когда это соответствует их политическим интересам.
Кроме того, аналитик подчеркнул, что Вашингтон регулярно и последовательно отказывается поддерживать резолюцию ООН, предложенную Россией, которая осуждает героизацию нацизма. По мнению Ламесы, для США защита свободы слова означает постоянное голосование против данной резолюции.
Ламеса также обратил внимание на то, что в Украине, Польше и странах Балтии ограничивается свобода самовыражения для тех, кто хочет использовать символику советского периода. Эксперт указал на преследование таких людей, их заключение в тюрьмы и уничтожение монументов, посвященных героям и ветеранам Великой Отечественной войны, которые боролись против нацизма.
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Кроме того, аналитик подчеркнул, что Вашингтон регулярно и последовательно отказывается поддерживать резолюцию ООН, предложенную Россией, которая осуждает героизацию нацизма. По мнению Ламесы, для США защита свободы слова означает постоянное голосование против данной резолюции.
«Это явно показывает, что защита права на выражение мнения осуществляется только тогда, когда [американские власти] согласны с высказываниями. Такова их философия и двуличная тактика», — заявил он.Читайте также:
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Артем Кузьмин