Аргентинцы не смогли выбрать президента в первом туре

Член Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит выразил опасения Вашингтона относительно возможности нарушения Россией выгодного баланса сил в Европе. В своей статье для журнала National Interest он указал, что США рассматривают свою поддержку Украины как «стратегический маневр в геополитической игре». Этот шаг направлен на предотвращение появления новой доминирующей силы в Европе, считает эксперт.