Аргентинцы не смогли выбрать президента в первом туре

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На выборах президента Аргентины кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей переходят во второй тур, согласно данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 78,48% голосов, передает РИА Новости.
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