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После завершения зерновой сделки ситуация на политической и военной арене накалилась. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
При этом Запад равнодушно отнёсся к решению Кремля, заявив, что не видит смысла в введении военной блокады Чёрного моря.
Тем временем министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал завершение зерновой сделки, сказав, что «необходимо положить конец использованию голода в качестве оружия! Путин делает самых бедных людей в мире своими заложниками!»
Однако «Аргументы недели» напоминают, что согласно договорённости, большая часть зерна отправлялась действительно «бедным» и «недоедающим» Евросоюзу, США, Великобритании, Канаде и другим. И лишь 3% зерна, ради которых Россия и заключила договор, отправлялись в реально бедные и нуждающиеся страны.
Коснулась ситуация и военной отрасли. Так, с 20 июня все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут определяться российскими военными потенциальными перевозчиками военной помощи для ВСУ.
Вслед за этим заявлением, Минобороны Украины ввело аналогичные ответные меры, согласно которым с 21 июля все суда, отправляющиеся в российские черноморские порты, будут идентифицироваться украинскими военными перевозчиками военной техники для нужд ВС РФ.
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