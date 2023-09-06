Армения готовится к проведению совместных военных учений с США

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Армения анонсировала совместные военные учения с США. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства обороны республики.
Пресс-служба Минобороны сообщает, что учения будут проводиться с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады армянского военного ведомства «Зар». В сообщении указано, что совместные армяно-американские военные учения «Партнер Орел - 2023» (EAGLE PARTNER 2023) пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Учения предполагают совместные операции по стабилизации отношений между сторонами конфликтов во время выполнения миротворческих задач.
Министерство обороны Армении обозначило целью проведения учений повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области стратегического управления и коммуникаций, а также повышение готовности армянских подразделений к плановым оценкам программы НАТО «Партнерство во имя мира».
Отмечается, что в январе 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение на территории республики учений ОДКБ в нынешнем году.
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Министерство обороны Армении обозначило целью проведения учений повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области стратегического управления и коммуникаций, а также повышение готовности армянских подразделений к плановым оценкам программы НАТО «Партнерство во имя мира».
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Александр Бойцов