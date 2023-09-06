Радио1
Главная / Новости / Политика/ Армения готовится к проведению совместных военных учений с США

Армения готовится к проведению совместных военных учений с США

06 сентября 2023, 09:44
Фото: istockphoto/irgit

Фото: istockphoto/irgit

Армения анонсировала совместные военные учения с США. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства обороны республики.
Пресс-служба Минобороны сообщает, что учения будут проводиться с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады армянского военного ведомства «Зар». В сообщении указано, что совместные армяно-американские военные учения «Партнер Орел - 2023» (EAGLE PARTNER 2023) пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Учения предполагают совместные операции по стабилизации отношений между сторонами конфликтов во время выполнения миротворческих задач.

Министерство обороны Армении обозначило целью проведения учений повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области стратегического управления и коммуникаций, а также повышение готовности армянских подразделений к плановым оценкам программы НАТО «Партнерство во имя мира».


Отмечается, что в январе 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение на территории республики учений ОДКБ в нынешнем году.

Читайте также:

Президент Армении Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Биягова

Песков заявил, что Россия не собирается уходить из региона Южного Кавказа

Москва недовольна заявлениями Пашиняна о России

#военные
#учения
#операции
#армения
#нато
#минобороны
#служба
#сша
Читайте нас в
Блинкен приехал в Киев с официальным визитом
06 сентября 2023, 09:19

Фото: iStock/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
«В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен», - говорится в сообщении агентства.

При этом украинское издание «Страна.ua» сообщает, что в центре Киева перекрыто движение для автомобилей. Также уточняется, что официального подтверждения приезда Блинкена в Киев не было. Также визит заранее не анонсировался.

Ранее Блинкен сообщил, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов. Украина получит ракеты для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, более 3 млн патронов, средства санитарного транспорта и иную технику, которая необходима ВСУ.

Читайте также:

МИД Чехии: Выборы президента на Украине можно организовать в 2024 году

В Великобритании назвали нового возможного союзника России

Конгрессвумен Грин допустила, что США введут войска на Украину
#сша
#движение
#киев
#блинкен
Читайте нас в
Володин: За депутатами в регионах закрепят исключительно отечественные автомобили
06 сентября 2023, 09:00

Фото: сайт Кремля

Каждый депутат Госдумы обеспечивается для осуществления своих полномочий в регионе автомобилем, арендуемым органом исполнительной власти. Парламентарии решили использовать для этих целей машины только отечественного производства.
Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, прошло обсуждение с руководителями фракций вопроса о закреплении за депутатами в избирательных округах исключительно автомобилей, произведенных в России. Председатель Госдумы отметил, что все поддержали такое решение. Он также добавил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение на ближайшем заседании Совета Государственной думы, которое состоится 18 сентября.

Володин также сообщил, что с сотрудниками Управления делами президента обсуждался вопрос обеспечения Госдумы служебным автотранспортом в городе Москве. Было решено, что по мере износа и выбытия замена будет производиться только на отечественные марки машин. Такой подход поможет развитию отечественной автомобильной промышленности. А бюджетные деньги пусть остаются в России, заключил спикер Государственной думы.

Читайте также:

Володин: Госдума планирует повысить ответственность при езде на электросамокатах

Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Володин заявил о сумасшествии польских властей

#деньги
#марки
#вячеслав володин
#автомобили
#машины
#госдума
Читайте нас в
МИД Чехии: Выборы президента на Украине можно организовать в 2024 году
06 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/Konoplytska

В Чехии считают, что на Украине можно провести президентские и парламентские выборы, при этом сама Чехия выразила готовность в предоставлении необходимой для этого помощи. Об этом заявил пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк, передаёт Euractive.
«Организация выборов в условиях военного конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством, и как бы сложно не было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году», - рассказал Дрейк.

При этом, по его словам, Чехия готова оказать помощь Украине в организации выборов. Однако для этого сначала должен поступить конкретный запрос от Киева.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан также отметил, что Чехия готова помочь Украине. При этом представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, уточнил, что Украина пока не обращалась к Евросоюзу с вопросом об оказании помощи в проведении выборов президента страны, которые должны состояться в 2024 году.

А вот секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что проведение президентских и парламентских выборов на Украине, на которых настраивают западные союзники, могут дестабилизировать ситуацию в стране.

Читайте также:

Рамасвами: Зеленский обманул США и украинцев

The Guardian: Словакия может стать союзником России после парламентских выборов

Байден высказался об отставке Резникова с поста министра обороны Украины
#помощь
#украина
#страны
#чехия
#словакия
#зеленский
Читайте нас в
В Великобритании назвали нового возможного союзника России
Guardian: Словакия после выборов может стать союзником России
06 сентября 2023, 05:57

Фото: iStock/Derek Brumby

Обозреватель Джон Кэмпфнер заявил, что Москва и Братислава после парламентских выборов в Словакии могут стать союзниками. Об этом пишет британское издание The Guardian.
«Одним махом Словакия может стать новым союзником РФ. Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану», — цитирует издание слова Кэмпфнера.

Журналист добавил, что при победе Фицо на выборах политика Словакии перевернется на 180 градусов, а Братислава может начать оказывать помощь Москве. Так, внутри ЕС и НАТО вскоре «может появиться новый нарушитель спокойствия».

Читайте также:

Конгрессвумен Грин допустила, что США введут войска на Украину

Великобритания включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций

Аналитик Оленченко раскрыл основные опасения ЕС в отношении Словакии

#выборы
#помощь
#политика
#ес
#словакия
#рф
#россия
Читайте нас в
Минобороны: Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении
06 сентября 2023, 05:43

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Более 200 беспилотных летательных аппаратов украинской армии за последние несколько месяцев уничтожили бойцы Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений за последние несколько месяцев уничтожили более 200 БПЛА», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По информации МО РФ, одним боекомплектом ЗРК «Тор-М1» можно уничтожить до восьми воздушных целей. Такая точность боевого применения достигается тем, что радиолокационное оборудование комплекса позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники ВС Украины.

Читайте также:

Российские военные уничтожили танк ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет»

В Китае назвали российское оружие, которое представляет страшную угрозу для ВСУ

В США раскрыли, что Россия приготовила в небе Украины


#ракета
#бпла
#украина
#сво
#минобороны рф
Читайте нас в
Конгрессвумен Грин допустила, что США введут войска на Украину
06 сентября 2023, 05:41

Фото: iStock/Im Yeongsik

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна» для ввода войск на территорию Украины и ведения войны против Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — цитирует агентство слова Грин.

Республиканка уверена, что настало время мирно урегулировать конфликт.

«Вот почему я не проголосую за расходование даже единого цента ради Украины», — подчеркнула Тейлор Грин.

Читайте также:

РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины

СК установил организатора нападения дронов на военные аэродромы в России

Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы

#военные
#конфликт
#война
#сша
#украина
Читайте нас в
The Guardian: Словакия может стать союзником России после парламентских выборов
06 сентября 2023, 05:28

Фото: iStock/Дмитрий_Ларичев

Словакия может стать новым союзником России после проведения парламентских выборов в сентябре. Об этом сообщил журналист Джон Кэмпфнер в своей статье для британской газеты The Guardian.

«Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану», — говорит Кэмпфнер.

Роберт Фицо — бывший премьер-министр Словакии, выступавший против вооружения Киева. Фицо считает, что новое правительство Словакии должно пересмотреть подход к украинскому конфликту, который, по мнению политика, развязан с целью ослабить Москву.

По мнению обозревателя The Guardian, повторное избрание Фицо будет означать разворот на 180 градусов в политике Словакии, которая сейчас поддерживает киевский режим, а внутри Евросоюза и НАТО «может появиться новый возмутитель спокойствия».

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко пояснил, что Европа испытывает некоторые опасения в отношении Словакии по поводу того, что в стране появятся политические силы, которые вступят в союз с Россией.

Читайте также:

Аналитик Оленченко раскрыл основные опасения ЕС в отношении Словакии

Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта

СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии


#словакия
#россия
#украина
Читайте нас в
В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на судне из РФ
06 сентября 2023, 05:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В ЮАР правительство опубликовало официальный доклад независимой комиссии по делу о судне Lady R из России, на котором якобы перевозилось оружие. Об этом пишет РИА Новости.
В опубликованном отчёте говорится, что судно Lady R доставило в город Саймонстаун оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны.

Уточняется, что оборудование заказала компания Armscor в 2018 году.

Читайте также:

В ЮАР назвали ложью поставки оружия в Россию

Глава МИД ФРГ Бербок назвала украинское зерно кокаиновым

Нуланд довели до отчаяния в Африке

#оборудование
#поставки
#юар
#россия
Читайте нас в
Зампред ЕК Шефчович: Полный отказ от российского газа — почти невыполнимая миссия
06 сентября 2023, 04:26

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является «почти невыполнимой миссией» для стран Евросоюза. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.
По словам замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу, в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м., включая сжиженный природный газ (СПГ).

«Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия»,— добавил Марош Шефчович.

При этом он отметил, что если Европейский союз продолжит развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, то страны ЕС смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского СПГ. 

«В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы <...> следим за тем, чтобы он не поступал из России»,— сказал Шефчович.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать газ у России «неприятно с моральной точки зрения», но при этом подчеркнул, что в настоящий момент это неизбежная необходимость. Он подчеркнул, что первоочередным приоритетом является обеспечение безопасности и стабильности энергоснабжения. Нарушение этой безопасности может привести к серьезным последствиям.

При этом Нехаммер подчеркнул, что Австрия уже начала снижать свою зависимость от российского газа в прошлом году. Республика активно работает над расширением и диверсификацией источников газоснабжения, в частности, через Германию и Италию, чтобы обеспечить доступ к новым источникам энергии.

Читайте также:

Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России

Bloomberg: Промышленный кризис может помочь Европе справиться с дефицитом газа


#евросоюз
#газ
#россия
#австрия
Читайте нас в
Достижения.рф