Радио1
Главная / Новости / Политика/ Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner

Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner

11 сентября 2023, 15:31
Фото: iStock/sorsillo

Фото: iStock/sorsillo

В Армении стартовали армянско-американские военные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, передаёт агентство AFP.
Согласно сообщению, уже проведена церемония открытия учений Eagle Partner. При этом в Минобороны Армении объяснили, что благодаря этому будет повышен уровень оперативной совместимости с американскими силами в международных миротворческих миссиях.

Таким образом, в учениях примут участие около 85 американских военных совместно со 175 армянскими солдатами. Мероприятия будут проводиться с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады армянского военного ведомства «Зар».


«Учения помогут подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к выполнению стандартов НАТО для проведения оценки позднее в этом году», — говорится в статье.

Ранее Министерство обороны Армении обозначило целью проведения учений повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области стратегического управления и коммуникаций, а также повышение готовности армянских подразделений к плановым оценкам программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Читайте также:

Пескова насторожили предстоящие учения Армении и США

Супруга премьера Армении прибыла в Киев на саммит по психическому здоровью

СМИ анонсировали крупнейшие военные учения НАТО
#военные
#учения
#нато
#минобороны
Читайте нас в
Политолог Асафов: высылка дипломатов из ЕС не сделает жизнь хуже
11 сентября 2023, 15:38

Фото: IStock/sinonimas

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ответить на решение Евросоюза запретить россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни. По его словам, зеркальные меры здесь не помогут, поэтому нужно отозвать дипломатов из стран ЕС.
Политолог Александр Асафов в беседе с «Радио 1» заявил, что такие действия сегодня возможны. Однако он уточнил, что высылка дипломатов из стран ЕС не отразится на жизни там.
«Мне кажется, что отзыв дипломатов, понижение дипломатического общения до консульского и ниже не нанесёт чувствительный ущерб. Отзыв наших дипломатов оттуда и высылка дипломатов от нас с учётом той ситуации, которая на уровне дипломатического общения сложилась, особо ситуации не поменяет. Это не облегчит жизнь тех наших сограждан, которые столкнутся с этим при путешествиях в Европу, и это никак не ухудшит ситуацию в западных странах», — сказал Асафов.
Политолог напомнил, что частично такие меры уже введены в Германии. Однако это никак не сказалось на жизни россиян там и на ведении бизнеса.

Читайте также: 

Политолог Зеленков: Путина никто не может арестовать из-за иммунитета

Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами

Песков: против России развернута информационная война
#политолог
#ес
#россия
#дипломат
#отношения
Читайте нас в
Единый день голосования прошёл в подмосковных СИЗО в штатном режиме
11 сентября 2023, 15:37

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по МО

Единый день голосования в учреждениях Управления ФСИН России по Московской области прошёл в штатном режиме. В выборах губернатора Подмосковья приняли участие подозреваемые и обвиняемые, являющиеся жителями и содержащиеся в учреждениях региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Также, согласно недавно принятым поправкам к избирательному законодательству, в выборах губернаторов 21 региона участвовали граждане, находящиеся в СИЗО Московской области за пределами места прописки. 
 
Всего в выборах участвовали свыше 1,8 тыс подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в Подмосковье, а также лица, состоящие на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, и осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ.
 
Голосование проводилось на 11 стационарных и одном временном избирательных участках. Оно было организовано в строгом соответствии с законодательством. За ходом выборов в местах принудительного содержания следили 17 общественных наблюдателе. Их и аккредитованных журналистов беспрепятственно пускали на избирательные участки пенитенциарных учреждений. 

Читайте также:

Социолог Дискин объяснил рекордные результаты губернаторских выборов в Подмосковье

Мособлизбирком подвёл предварительные итоги по выборам губернатора Московской области

Подмосковный омбудсмен Фаевская: выборы прошли без нарушения гражданских прав
 

#уфсин
#голосование
#выборы
#сизо
#единый день голосования
#едг
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Обновлённый парк «200 лет Егорьевску» открыли для посетителей
11 сентября 2023, 14:57

Фото: Минблаго МО

Парк «200 лет Егорьевску» открыли для посетителей после масштабного благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
К работам по обновлению парка приступили в марте. На территории в 25 га созданы все условия для комфортного отдыха. 
 
В парке выполнили устройство роллерной трассы и велодорожки, оборудовали тротуары-подходы к детским площадкам. Там появились тематические детские игровые площадки по мотивам сказок детского писателя Эдуарда Успенского. В центре парка установлена многофункциональная сцена для мероприятий с местами для зрителей. Выполнена смотровая площадка «Голубой вагон». 
 
Преобразился пешеходный мостик, ведущий к детской площадке. В парке появились входные группы и павильоны «Домики». На территории провели озеленение, установили современную систему уличного освещения, в скором времени установят камеры видеонаблюдения.
 
Читайте также:

Воробьёв и Собянин объявили о планах благоустроить Парк Дружбы к лету 2025 года

В Кашире открыли новый игровой городок в космическом стиле

В Люберцах обновили сквер на Октябрьском проспекте
 

 
 
#парк
#егорьевск
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
ЕК намерена помочь Сербии в переговорах о вступлении в ЕС
11 сентября 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/VanderWolf-Images

Еврокомиссия намерена оказать помощь Сербии в «эффективных переговорах» о вступлении в Евросоюз.
Отмечается, что для этого планируется создать в Сербии консультационного центра по вопросам политики и права, на что выделят €3 млн.

«Общая цель проекта — помогать сербским властям эффективно проводить переговоры о вступлении в ЕС, а также успешно распоряжаться помощью в том, что касается процесса интеграции в ЕС и подготовки ко вступлению в ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, реализовать проект планируется в течение 2,5 лет.

До этого в ЕК разъяснили процедуру ввоза личных предметов в Евросоюз из России. Специалисты подчеркнули, что решение о возможной конфискации принимается самими государствами-членами. Как передают argumenti.ru, европейские страны могут вообще не применять меры конфискации в отношении личных вещей российских туристов, въезжающих на их территорию.

Читайте также:

Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами из-за сокращения помощи

Россия предложила безвизовый режим нескольким странам

В Нидерландах заявили о победе России в конфликте с США и НАТО
#ес
#евросоюз
#политика
#сербия
Читайте нас в
Социолог Дискин объяснил рекордные результаты губернаторских выборов в Подмосковье
11 сентября 2023, 14:48

Фото: Мособлизбирком

Рекордно высокая явка на выборы в Подмосковье – выдающийся результат. Такое мнение высказал «Радио 1» заместитель председателя Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин. Он рассказал, что позволило добиться таких показателей.
«Это были особенные выборы. Во время них не обсуждались глобальные идеологические проблемы, а был спрос за конкретные дела. И жители Подмосковья их вполне оценили. Они оценили успех действующей администрации во главе с Андреем Воробьёвым. Плюс к этому – новые технологии. Всё-таки полмиллиона человек проголосовали путём ДЭГ. Это и привело к явке, которая значительно превышала среднюю по стране. Это выдающийся результат», – сказал Дискин
По его словам, во время выборов жители Подмосковья проявили гражданскую активность и ответственность. 
«Идеологические проблемы ушли в сторону, обсуждались только конкретные вопросы, как управляются как строятся больницы. Как ремонтируются школы, как строятся новые дороги. В целом по стране спала явка, но не в Подмосковье. Это говорит о гражданской активности и гражданской ответственности. Люди заинтересованы в то, чтобы своими голосами дать наказ тем кандидатам, за которых они голосовали», – отметил собеседник «Радио 1»
Голосование на выборах губернатора Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов. В голосовании приняли участие 60,53% избирателей. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 88,52%.
 
Читайте также:

Мособлизбирком подвёл предварительные итоги по выборам губернатора Московской области

Подмосковный омбудсмен Фаевская: выборы прошли без нарушения гражданских прав

В России завершились выборы: кто победил


 

#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#губернатор
#единый день голосования
#едг
Читайте нас в
Песков: Макрон и Шольц де-факто утратили возможность быть посредниками
11 сентября 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Стрингер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, однако они такую возможность утратили. Об этом Песков сообщил в интервью «Известиям».
По мнению Пескова, лидеры Франции и Германии предпочитают придерживаться тех решений, которые принимаются в Вашингтоне. 

«Они это делают даже в ущерб себе и народам своих стран», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине. 

Читайте также:

Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами

Путин: Гегемония Запада привела к конфликту на Украине

Песков: Призывной возраст был повышен в связи с рекомендациями Минобороны

#владимир путин
#президент
#возраст
#ущерб
#минобороны
#песков
#рф
Читайте нас в
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Ким Чен Ына
11 сентября 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируется его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.
«В ходе визита Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций, и, при необходимости, встреча с Путиным один на один», - цитирует РИА Новости Пескова.
11 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. В Кремле уточнили, что он посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы РФ Владимира Путина.

Читайте также:

Встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться 13 сентября

КНДР спустила на воду новую ядерную подлодку

США будут просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию


#поезд
#вэф
#встреча
#кндр
#рф
#переговоры
Читайте нас в
Политолог Зеленков: Путина никто не может арестовать из-за иммунитета
Политолог Зеленков объяснил слова президента Бразилии о возможном аресте Путина
11 сентября 2023, 14:26

Фото: kremlin

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест своего российского коллеги Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Однако решение об аресте главы РФ будет принимать суд, а не правительство страны.
Однако доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра Московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков уверен, что лидер Бразилии был вынужден выступить с таким заявлением из-за давления. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что Путина не могут арестовать из-за его дипломатического иммунитета.
«Это обыкновенное заявление, чтобы немного снять с себя нападки. Вероятно, не президента оказали давление либо внутри страны, либо со стороны США. Дело в том, что согласно международным нормативным документам, на любого главу государства распространяется дипломатический иммунитет, где бы он не находился. Кроме того, действия Международного уголовного суда (который выдал ордер на арест Владимира Путина, — прим. Ред.) не распространяется на страны, которые не ратифицировали данную конвенцию. Её не ратифицировала ни Россия, ни Бразилия», — сказал Зеленков.
Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин редко стал посещать саммиты и другие международные встречи, чтобы «не подставлять» представителей этих стран.
«Они же не наши родные братья и сёстры, они лавируют между Россией, США, Китаем, Индией, поэтому Путин мог поехать на G20, но не поехал, чтобы не подставлять Моди (Премьер-министр Индии, — прим. Ред.) в первую очередь. Путин приедет и уедет, его никто там не тронет, это ежу понятно. Но после этого могут быть определенные нападки на президента той страны, которую посетит глава России, потому что многие страны во многом зависят от импорта и экспорта США», —отметил политолог.
Читайте также: 

Бразилия купила у России первую с 1999 года партию урана

Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами

Песков: Против России развернута информационная война
#сша
#россия
#арест
#владимир путин
#бразилия
#политолог
#иммунитет
Читайте нас в
Песков: Призывной возраст был повышен в связи с рекомендациями Минобороны
11 сентября 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планка призывного возраста была повышена в связи с рекомендациями Минобороны. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.
Он отметил, что специалисты Минобороны провели анализ демографической ситуации и потребностей, обозначив свои рекомендации. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что определение подходящей шкалы призывного возраста — это дело Министерства обороны России.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Законопроект предусматривает процесс перехода на призыв с учетом нововведений до 2026 года. В пояснительной записке к документу говорится, нижний предел призывного возраста будет повышен поэтапно. 

Читайте также:

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

В Кремле прокомментировали расширение призывного возраста

Шойгу призвал изменить призывной возраст

#дело
#госдума
#призыв
#возраст
#специалисты
#законопроект
#рекомендации
#минобороны
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф