Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner

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В Армении стартовали армянско-американские военные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, передаёт агентство AFP.
Согласно сообщению, уже проведена церемония открытия учений Eagle Partner. При этом в Минобороны Армении объяснили, что благодаря этому будет повышен уровень оперативной совместимости с американскими силами в международных миротворческих миссиях.
Таким образом, в учениях примут участие около 85 американских военных совместно со 175 армянскими солдатами. Мероприятия будут проводиться с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады армянского военного ведомства «Зар».
Ранее Министерство обороны Армении обозначило целью проведения учений повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области стратегического управления и коммуникаций, а также повышение готовности армянских подразделений к плановым оценкам программы НАТО «Партнерство во имя мира».
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Таким образом, в учениях примут участие около 85 американских военных совместно со 175 армянскими солдатами. Мероприятия будут проводиться с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады армянского военного ведомства «Зар».
«Учения помогут подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к выполнению стандартов НАТО для проведения оценки позднее в этом году», — говорится в статье.
Ранее Министерство обороны Армении обозначило целью проведения учений повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области стратегического управления и коммуникаций, а также повышение готовности армянских подразделений к плановым оценкам программы НАТО «Партнерство во имя мира».
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Элина Позднякова