Армения направила Азербайджану очередной проект предложений по мирному договору

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Армения отправила Азербайджану предложения по мирному договору. Об этом в соцсети X сообщает армянский МИД.
Ранее Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщала, что Армении ещё в прошлом году предлагался ряд мер для стабилизации ситуации в регионе. Однако по некоторым обстоятельствам, решение о принятии этих мер принято не было.
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Анастасия Чинкова