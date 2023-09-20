Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил мнение, что Россия имеет ясные обязательства по защите Нагорного Карабаха, но не соблюдает их. Эту позицию он выразил, исходя из сообщения Armenpress.
Секретарь Совета безопасности также выразил сомнения относительно заявления Москвы о том, что Россия была проинформирована о военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе всего за несколько минут до ее начала.
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