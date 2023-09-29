Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана

Фото: istock / ffikretow
Ереван подал в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Информация об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз суда.
Армения выдвинула обвинения против Азербайджана в связи предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении карабахских армян. Армения просит суд принять временные меры в отношении Баку.
«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, вчера подала в суд запрос на указание временных мер, «для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — указано в заявлении суда, которое распространили в пятницу.
Читайте также:
МИД: Ратификация Римского статута ухудшит отношения Армении и РФ
Пашинян заявил, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян
В Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек
Алина Юрчак