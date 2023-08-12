Армения попросила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха

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В пресс-службе министерства иностранных дел Армении сообщили, что армянская сторона обратилась с просьбой о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН. Причиной называется ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.
Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян также попросил организацию предоставить армянской делегации возможность участвовать в заседании Совета безопасности.
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