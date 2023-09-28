Армения предложила РФ соглашение для юридического решения по Римскому статуту

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Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян высказался по данному вопросу.
Он заявил, что даже если РФ не захочет подписать соглашение, разговор «о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению является неразумным», пишет ТАСС.
Армения предложила РФ подписать двухстороннее соглашение для юридического решения вопроса Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
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Армения предложила РФ подписать двухстороннее соглашение для юридического решения вопроса Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», - сказал Егише Киракосян.Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел Армении Эдмон Марукян сообщил, что Ереван направил Москве свои предложения по ситуации с подготовкой ратификации парламентом республики Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.
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Мария Фирсова