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Армения приступила к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута

03 октября 2023, 10:46
Фото: iStock/irgit

Фото: iStock/irgit

Парламент Армении начал рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута МУС, также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатором вопроса стал представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Напомним, 28 сентября профильная комиссия по государственно-правовым вопросам выдала положительное заключение по проекту решения о ратификации документа. Считается, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям.

При этом Киракосян заявил, что Ереван обратился к российской стороне со своими предложениями, основывающимися на логике 98-й статьи. В настоящее время ожидается ответ.
«Одобрение проекта правительством было обусловлено широкомасштабной агрессией против Армении в сентябре 2022 года и рядом грубейших военных преступлений на армянской территории», - объяснил он.

И добавил, что именно из-за этого и возобновили процесс ратификации, приостановленный еще в 2004 году.
При этом армянская оппозиция считает, что ратификация данного документа не является целесообразной, предполагая, что этом может нанести удар по отношениям между Россией и Арменией.

Ранее МИД РФ заявило о негативных последствиях ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) со стороны Еревана для отношений с Москвой. В ведомстве пояснили, что Москва заявляла армянской стороне о неприемлемости ратификации Римского статута МУС на фоне выдаче ордеров на «арест» представителей власти РФ. Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны.


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Законопроект о прогрессивном налогообложении для физлиц внесен в Госдуму
03 октября 2023, 09:44

Фото: istockphoto/blinow61

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о прогрессивной ставке налога для физических лиц (НДФЛ). Предлагается установить дифференцированную систему налоговых ставок от 0% до 35%.
Такая система налогообложения подразумевает обнуление ставки для бедных и введение повышенного налога для богатых и сверхбогатых граждан, передает ИА REX. Так, при доходе до 360 тысяч рублей за налоговый период ставка налога остается нулевой. При доходе от 360 тысяч до пяти миллионов рублей ставка фиксируется в размере 13%. При доходе от пяти до десяти миллионов рублей ставка фиксируется в размере 603,2 тысячи рублей плюс 15% от суммы дохода, превышающей пять миллионов рублей. При доходе от 10 до 50 миллионов рублей сумма налога составит 1,3532 миллиона рублей плюс 25% от суммы дохода, превышающей 10 миллионов рублей. Ставка в 35% устанавливается для граждан, чей доход превысит 100 миллионов рублей. Кроме того, будет взиматься фиксированный налог в 26,3532 миллиона рублей.

Авторы законопроекта считают, что необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения диктуется возросшими требованиями населения социальной справедливости, а также растущим разрывом в доходах между слоями населения, ростом инфляции и падением доходов граждан.

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#ставка
#налог
#население
#госдума
#законопроект
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Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию
03 октября 2023, 09:19

Фото: istock / naumoid

В Турции началась крупномасштабная антитеррористическая операция под кодовым названием «Герои» по всей стране. За утро 3 октября провели 13 мероприятий с участием более 440 тысяч силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая, сообщает Haberturk.

«В настоящее время операция проводится <…> по всей Турции», — написал Ерликая в своем аккаунте X (ранееTwitter). 
Во время проведения операции задержали 12 членов террористических организаций в Айдыне, Мерсине, Шанлыурфе, Ване и Мардине. Также, в Стамбуле, Анталье, Денизли, Бурсе, Батмане, Адане и других населенных пунктах были задержаны не меньше 55 подозреваемых в терроризме.

Антитеррористическая операция началась после взрыва бомбы около здания МВД Турции в Анкаре. Признанная в Турции террористической организацией «Рабочая партия Курдистана» уже ​признала, что это их рук дело.

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#дело
#мвд
#операция
#партия
#министр
#операции
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Еврокомиссия готова разморозить €13 млрд для Венгрии, чтобы она помогала Украине
FT: ЕК разморозит €13 млрд для Венгрии, чтобы увеличить поддержку Киева
03 октября 2023, 08:57

Фото: istock / rarrarorro

Европейская комиссия разморозит 13 миллиардов евро для Венгрии, при условии, что Будапешт поддержит Киев. Информацию сообщает газета Financial Times, ссылаясь на трех чиновников.

«Комиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования до конца ноября. Двое из них заявили, что выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой  [премьер-министра Венгрии Виктора - прим.ред.] Орбана увеличения бюджета», — говорится в материале.
Ранее Будапешт заявлял, что Украина ничего не получит из денег Евросоюза, пока Венгрии не выплатят полагающиеся ей денежные средства из фондов ЕС, так как для изменения бюджета Европейского союза нужна единогласная поддержка.

Согласно информации газеты, в декабре 2022 года Еврокомиссия заблокировала средства в европейских фондах на сумму около €22 млрд, предназначенные для Венгрии. Причиной этому стали якобы несоблюдение прав человека и верховенства закона в государстве.

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#евро
#изменения
#украина
#поддержка
#комиссия
#ес
#киев
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Полковник бундесвера Рихтер: Украина исчерпает свои людские ресурсы
03 октября 2023, 08:34

Фото: istockphoto/JARAMA

Возможное сокращение помощи запада киевскому режиму, конечно, отрицательно скажется на положении Украины. Однако важнее то, что страна в перспективе полностью исчерпает свой человеческий потенциал.
Такое мнение высказал научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, полковник немецкой армии в отставке Вольфганг Рихтер в интервью изданию ZDFheute. Таким образом отставной военный прокомментировал возможное сокращение поставок со стороны Словакии после победы на выборах политической партии Smer.

Как полагает Рихтер, в краткосрочной перспективе снижение объема помощи от Словакии в краткосрочной перспективе не повлияет на обороноспособности Киева. А вот затягивание конфликта приведет к гораздо более серьезным последствиям. Эксперт убежден, что в долгосрочной перспективе Украина неизбежно исчерпает свои кадровые резервы, а демографические потери станут невосполнимыми. Сейчас очень плохие времена для долгой войны, заключил Рихтер.

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#эксперт
#украина
#мнение
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#интервью
#словакия
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CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский кризис стала неожиданностью для США
03 октября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Для Соединенных Штатов реакция государств Глобального Юга на украинский конфликт стала полной неожиданностью. Америка, которая привыкла к мировому диктату и доминированию, явно недооценила возрастающую роль развивающихся стран.
Такое мнение высказал политический обозреватель Имран Халид в своей статье для китайского издания CGTN. Как отмечает автор публикации, с самого начала конфликта многие страны воздерживались от открытого выступления в пользу той или иной стороны. Такой демонстративный отказ от беспрекословного подчинения Западу вызвал недовольство политиков США и Западной Европы, которые привыкли к постоянному превалированию своих интересов в мировой политике.

Как считает Халид, многие развивающиеся государства соблюдают принципы политики «неприсоединения», установившиеся еще в годы холодной войны. Отличие в том, что в настоящее время Глобальный Юг обладает значительно большим весом и влиянием, чем в прошлые десятилетия. Очевидно, что Вашингтон был застигнут врасплох такой реакцией. Запад оказался просто не готов к тому, как повели себя государства Глобального Юга, заключил обозреватель.

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#сша
#страны
#мнение
#запад
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Во Франции предрекли новый конфликт на Украине
Le Monde: Демография станет причиной конфликта Украины с Западом
03 октября 2023, 07:58

Фото: istock / Anze Furlan / psgtproductions

Украинские беженцы могут стать решением демографических проблем для западных стран, которые их принимают. Но это может испортить отношения между этими странами и Украиной, из-за чего может возникнуть новый конфликт. Об этом пишет французское издание Le Monde.

«Почти 80% выездов приходится на женщин и детей, причем последние близки к призывному возрасту. Матери, как правило, хотят их защитить, что еще больше увеличит дефицит мужчин, которых можно будет призвать в армию в ближайшие три года», — указал директор по исследованиям Французского института демографии Ален Блюм.
Также автор статьи утверждает, что численность населения Украины стремительно сокращается, так как многие жители страны были вынуждены уехать, чтобы избежать тотальной мобилизации.

Кроме того, по мнению социолога Юлии Шукан, дети с Украины уже внедряются в образовательные системы принимающих стран и их матери останутся с ними. Вероятнее всего, некоторые государства хотят оставить у себя приезжающих беженцев с Украины. Этот фактор может помочь в решении демографических проблем.

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#дети
#страны
#жители
#дефицит
#отношения
#беженцы
#рф
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Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
FT: Индия потребовала, чтобы Канада отозвала около 40 дипломатов к 10 октября
03 октября 2023, 07:37

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Индия потребовала от Канады вывести около 40 дипломатов со своей территории к 10 октября. Информацию передает британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.
На сегодняшний день в Индии находится 62 канадских дипломата. Власти индии попросили Оттаву сократить число на 41 человека. Источник газеты рассказал, что Нью-Дели грозится лишением дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся в Индии после 10 числа.

Отношения между канадой и Индией усугубились после обвинений Нью-Дели Оттавой в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии — 18 июня Ниджар был застрелен.

В дальнейшем после обвинений канадской стороны был выслан высокопоставленный индийский дипломат, который, по информации средств массовой информации, имел отношение к внешней разведке Индии.

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#индия
#отношения
#дипломат
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Власти Польши пригрозили Зеленскому
В Варшаве намекнули Киеву на важность отношений с «проверенными партнерами»
03 октября 2023, 04:46

Фото: iStock/ValleraTo

Украине не следует разрушать отношения с «проверенными партнерами» в Европе, так как это может повлиять на каждое из ее будущих решений, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши, Марчин Пшидач, в интервью журналу Sieci.
Он подчеркнул, что Украина не должна быть склонной доверять обещаниям больших государств больше, чем действиям меньших стран.

Пшидач подчеркнул важность доверия в международной политике и предостерег от иллюзий о поиске новых партнеров за счет разрыва отношений с соседями. Он также отметил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН было негативно воспринято не только в Польше, но и в регионе в целом.

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#украина
#счёт
#оон
#польша
#опк
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Антонов прокомментировал заявление США о присутствии Путина на саммите АТЭС
Посол Антонов: Россия самостоятельно определит уровень участия на саммите АТЭС
03 октября 2023, 02:36

Фото: washington.mid.ru

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в понедельник, что Россия будет самостоятельно определять свой уровень участия в предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско, и роль США ограничивается лишь направлением приглашения.
Антонов сделал это заявление в ответ на высказывания пресс-секретаря госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения России на саммит АТЭС, и что приезд президента Владимира Путина на форум не ожидается.

Антонов подчеркнул, что отправка приглашения является технической функцией, принадлежащей США как председателю АТЭС, и не связана с решением о составе российской делегации или уровне ее представленности на саммите. Он подчеркнул, что Россия сама определит, кто поедет от ее имени в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, после получения официального приглашения.

Антонов также выразил мнение, что попытка США связать рассылку приглашений на саммит АТЭС с односторонними санкциями нарушает международные обязательства.

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