Армения приступила к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута

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Парламент Армении начал рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута МУС, также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатором вопроса стал представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.
Напомним, 28 сентября профильная комиссия по государственно-правовым вопросам выдала положительное заключение по проекту решения о ратификации документа. Считается, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям.
При этом Киракосян заявил, что Ереван обратился к российской стороне со своими предложениями, основывающимися на логике 98-й статьи. В настоящее время ожидается ответ.
И добавил, что именно из-за этого и возобновили процесс ратификации, приостановленный еще в 2004 году.
При этом армянская оппозиция считает, что ратификация данного документа не является целесообразной, предполагая, что этом может нанести удар по отношениям между Россией и Арменией.
Ранее МИД РФ заявило о негативных последствиях ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) со стороны Еревана для отношений с Москвой. В ведомстве пояснили, что Москва заявляла армянской стороне о неприемлемости ратификации Римского статута МУС на фоне выдаче ордеров на «арест» представителей власти РФ. Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны.
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Напомним, 28 сентября профильная комиссия по государственно-правовым вопросам выдала положительное заключение по проекту решения о ратификации документа. Считается, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям.
«Одобрение проекта правительством было обусловлено широкомасштабной агрессией против Армении в сентябре 2022 года и рядом грубейших военных преступлений на армянской территории», - объяснил он.
И добавил, что именно из-за этого и возобновили процесс ратификации, приостановленный еще в 2004 году.
При этом армянская оппозиция считает, что ратификация данного документа не является целесообразной, предполагая, что этом может нанести удар по отношениям между Россией и Арменией.
Ранее МИД РФ заявило о негативных последствиях ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) со стороны Еревана для отношений с Москвой. В ведомстве пояснили, что Москва заявляла армянской стороне о неприемлемости ратификации Римского статута МУС на фоне выдаче ордеров на «арест» представителей власти РФ. Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны.
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Элина Позднякова