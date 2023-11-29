Армения созвала срочное совещание ЕАЭС из-за непринятых Россией грузов

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Армения созвала экстренное совещание в рамках ЕАЭС на фоне непринятия Россией ее грузов, которые шли через КПП «Верхний Ларс». Об этом заявил министр экономики республики Ваан Керобян на брифинге с журналистами.
По его словам, продукция, которая была направлена в грузовых машинах, соответствует действующим нормам РФ.
Керобян отметил, что качество товара, в отправленных обратно партиях, не меняется, в связи с чем Армения полагает, что оснований для непринятия грузов нет. Министр обратился к предпринимателям региона и заявил, что им стоит попытаться диверсифицировать экспортные рынки.
По словам Керобяна, за прошедшие два дня, Россия отправила обратно столько грузовых автомобилей, сколько были прежде не допущены на территорию страны в течение года.
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Керобян отметил, что качество товара, в отправленных обратно партиях, не меняется, в связи с чем Армения полагает, что оснований для непринятия грузов нет. Министр обратился к предпринимателям региона и заявил, что им стоит попытаться диверсифицировать экспортные рынки.
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Анастасия Крестьянова