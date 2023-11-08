Армия Израиля ликвидировала ведущего разработчика вооружения ХАМАС

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Израильская армия ликвидировала одного из главных разработчиков вооружения палестинского движения ХАМАС. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее израильский министр обороны Йоав Галант раскрыл, где находится лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова