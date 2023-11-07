Армия Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе

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Минимум восемь человек погибли, а десятки получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля по медицинскому комплексу Насера в Газе, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.
Кроме того, согласно данным телеканала, как минимум два палестинца погибли, а несколько получили ранения в результате отдельных налетов ВВС Израиля на окрестности больницы Камаль Адван и больницы Аль-Кудс в Газе.
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