Армия Израиля нанесла удар по Ливану в ответ на обстрелы

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Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по Ливану. Как заявили в пресс-службе израильской армии, это стало ответной мерой на минометные обстрелы с территории Ливана.
Ранее ЦХАЛ нанес массированные удары по объектам на территории сектора Газа. Перед этим израильские власти обратились к мирным жителям анклава с настоятельной просьбой покинуть его территорию. Палестинские СМИ сообщают о том, что в результате израильских авиаударов погибли 232 человека и около 1,7 тысячи получили ранения. В Израиле по сообщениям прессы с начала конфликта погибло более 300 мирных жителей. 1 864 человека получили ранения.
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