Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

Президент Владимир Путин выразил мнение, что судьба вернувшихся в Россию релокантов будет зависеть от их поведения и отношения к Родине. Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая прошла после заседания Совета глав государств СНГ, транслированной через Telegram-канал «Кремль. Новости».