Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об проведении ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после инцидента с неопознанным воздушным объектом, проникшим на территорию Израиля.
«Недавно ЦАХАЛ атаковал террористическую группировку „Хезболлах“ на юге Ливана в ответ на вторжение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотником ЦАХАЛ. Воздушный объект, проникший в Израиль, был перехвачен, а также был проведен огонь по беспилотнику», - заявили в Telegram-канале израильской армии.Читайте также:
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