Армия Израиля обнаружила и перехватила неопознанный объект с Ливана

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Армия Израиля заявила об обнаружении неопознанного объекта, пересёкшего границу страны со стороны Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, неопознанный объект был перехвачен Армией Израиля.
Ранее сообщалось, что согласно информации Международной телерадиокомпании Al-Jazeera, два её сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.
А представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильтяне были вынуждены открыть ответный огонь после обстрела с ливанской стороны приграничного поселка Мисгав-Ам. и взрыва в кибуце Ханита.
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Ранее сообщалось, что согласно информации Международной телерадиокомпании Al-Jazeera, два её сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.
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Мелисса Тимофеева