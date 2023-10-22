Армия Израиля объявила о начале призыва добровольцами ортодоксальных иудеев

Армия Израиля объявила о начале набора в войска добровольцев-ортодоксов, которые в обычное время по религиозным мотивам освобождены от несения воинской повинности. Об этом на вечернем брифинге 21 октября сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.