Армия Израиля объявила о начале призыва добровольцами ортодоксальных иудеев

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Армия Израиля объявила о начале набора в войска добровольцев-ортодоксов, которые в обычное время по религиозным мотивам освобождены от несения воинской повинности. Об этом на вечернем брифинге 21 октября сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
В данный момент ЦАХАЛ получает множество заявок на мобилизацию в войска от ортодоксальных иудеев, в связи с чем военное руководство и чрезвычайное правительство Израиля готовят планы по привлечению желающих из этой категории населения к несению военной службы.
Ранее представители ЦАХАЛ заявили также, что наземная операция Израиля в секторе Газа будет продолжаться без установленного графика, вплоть до достижения всех заявленных целей. К таковым относят демонтаж военно-политической системы ХАМАС, а также ликвидацию командиров и лиц, которые ответственны за террористическое нападение 7 октября. При этом вопрос о поставке в сектор Газа гуманитарной помощи решается. Он добавил, что сейчас в палестинский анклав с территории Израиля не поступает ничего, включая воду, электричество и медикаменты.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Мы получили более 2 тыс. просьб от ультрарелигиозного сектора служить в армии. Мы адаптируем специальные программы и уже в понедельник начнём мобилизацию волонтёров из числа ультрарелигиозного населения, которые станут частью нашей обороны в Армии обороны Израиля», — заявил Даниэль Хагари.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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