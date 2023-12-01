Армия Израиля подтвердила гибель пятерых заложников в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 1 декабря, подтвердила гибель в секторе Газа пятерых израильских заложников. ЦАХАЛ уведомил о произошедшем семьи погибших.
В настоящее время в анклаве продолжают удерживать 136 заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря израильской армии генерала Даниэля Хагари.
Хагари отметил, что всех этих людей похитили 7 октября из кибуца Нир Оз бойцами ХАМАС. Кроме того, в Израиль доставили тело еще одного пленного Офира Царфати, которого похитили с музыкального фестиваля на юге страны.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«ЦАХАЛ совместно с полицией Израиля проинформировали семьи похищенных граждан Мии Горен, Элияху Маргалита, Арье Залмановича и Ронена Энгеля об их смерти. Это произошло после того, как комиссия экспертов Минздрава совместно с институтом судебно-медицинской экспертизы, главным раввином Израиля и министерством по делам религии установили их смерть на основе собранных разведывательных данных», — цитирует агентство слова представителя ЦАХАЛ.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян