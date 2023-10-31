Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа

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В Армии обороны Израиля подтвердили удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, об этом заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, его цитирует CNN.
«Это трагедия войны», - так Хехт ответил на вопрос журналиста о мирных жителях, погибших в результате израильского удара.
Он также добавил, что целью ЦАХАЛ был один из командирова ХАМАС, который, по словам Хехта, «прятался за спинами мирных жителей».
При этом, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США признают гибель мирных жителей от рук спонсируемого ими Израиля. Однако, по словам Кирби, израильская сторона старается свести жертвы среди мирного населения к минимуму.
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